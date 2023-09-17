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Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по ситуации на Украине

Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по ситуации на Украине - РИА Новости, 17.09.2023

Шольц назвал условие для начала мирных переговоров по ситуации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:03

2023-09-17T19:03

2023-09-17T19:03

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. "Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров", - заявил Шольц на федеральном конгрессе профсоюза Verdi, одного из самых крупных в стране.Канцлер назвал "циничными" призывы к ведению мирных переговоров. "Это очень циничные заявления, говорить стране, на территории которой танки другой страны, чтобы она вела переговоры, а не защищалась", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html

https://ria.ru/20230912/ukaz-1895781630.html

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в мире, россия, олаф шольц, нато, украина, москва, владимир путин