https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму - РИА Новости, 17.09.2023
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму
Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T19:27
2023-09-17T19:27
2023-09-17T19:27
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. "Совсем нет. Я даже по-настоящему об этом не думаю", - сообщил Трамп телеканалу NBC News на вопрос, беспокоит ли его риск оказаться в тюрьме. Экс-президент выразил уверенность, что за его преследованием в США стоит действующий глава государства Джо Байден, который "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму
Трамп заявил, что не боится из-за риска попасть в тюрьму и не думает об этом