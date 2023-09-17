https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html

Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму

Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму - РИА Новости, 17.09.2023

Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму

Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:27

2023-09-17T19:27

2023-09-17T19:27

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя предъявленные ему многочисленные обвинения, заявил, что не беспокоится из-за риска оказаться в тюрьме и даже не думает об этом. "Совсем нет. Я даже по-настоящему об этом не думаю", - сообщил Трамп телеканалу NBC News на вопрос, беспокоит ли его риск оказаться в тюрьме. Экс-президент выразил уверенность, что за его преследованием в США стоит действующий глава государства Джо Байден, который "сказал генеральному прокурору предъявить обвинения Дональду Трампу". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

https://ria.ru/20230917/tramp-1896840806.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден