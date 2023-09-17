https://ria.ru/20230917/kherson-1896805333.html

Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных

Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 17.09.2023

Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных

Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T13:41

2023-09-17T13:41

2023-09-17T13:41

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

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МОСКВА 17 сен - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

киев, россия, безопасность