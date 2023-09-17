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Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных
Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных - РИА Новости, 17.09.2023
Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных
Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T13:41
2023-09-17T13:41
2023-09-17T13:41
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
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МОСКВА 17 сен - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили за сутки до 20 украинских военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230917/pvo-1896802742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность
Киев на Херсонском направлении за сутки потерял до 20 военных
Минобороны: российские ВС уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области