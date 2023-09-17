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В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023
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Культура
 
09:08 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896778335.html
В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова
В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023
В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя кончину поэта Николая Добронравова, сообщила в телеграм-канале, что он был бесконечно... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T09:08
2023-09-17T09:08
культура
новости культуры
николай добронравов
елена ямпольская
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя кончину поэта Николая Добронравова, сообщила в телеграм-канале, что он был бесконечно доброжелательным человеком. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила поэтесса Любовь Воропаева 17 сентября. "В ноябре Николаю Николаевичу должно было исполниться 95… Знаете, каким он был? Теплым, светлым, бесконечно доброжелательным. Искренне верующим — в Бога и в человека… Вечная память Николаю Николаевичу. Царство Небесное", - написала она в своем телеграм-канале. Также она отметила, что в их совместном с Александрой Пахмутовой (его вдовой) творчестве отразилась история страны. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896761068.html
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новости культуры, николай добронравов, елена ямпольская
Культура, Новости культуры, Николай Добронравов, Елена Ямпольская
В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова

Депутат Ямпольская: Добронравов был бесконечно доброжелательным человеком

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоэт-песенник Николай Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поэт-песенник Николай Добронравов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя кончину поэта Николая Добронравова, сообщила в телеграм-канале, что он был бесконечно доброжелательным человеком.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила поэтесса Любовь Воропаева 17 сентября.
"В ноябре Николаю Николаевичу должно было исполниться 95… Знаете, каким он был? Теплым, светлым, бесконечно доброжелательным. Искренне верующим — в Бога и в человека… Вечная память Николаю Николаевичу. Царство Небесное", - написала она в своем телеграм-канале.
Также она отметила, что в их совместном с Александрой Пахмутовой (его вдовой) творчестве отразилась история страны.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Умер Николай Добронравов
Вчера, 01:19
 
КультураНовости культурыНиколай ДобронравовЕлена Ямпольская
 
 
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