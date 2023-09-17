https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896778335.html

В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова

В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023

В Госдуме выразили соболезнования из-за смерти Добронравова

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя кончину поэта Николая Добронравова, сообщила в телеграм-канале, что он был бесконечно... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T09:08

2023-09-17T09:08

2023-09-17T09:08

культура

новости культуры

николай добронравов

елена ямпольская

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя кончину поэта Николая Добронравова, сообщила в телеграм-канале, что он был бесконечно доброжелательным человеком. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, сообщила поэтесса Любовь Воропаева 17 сентября. "В ноябре Николаю Николаевичу должно было исполниться 95… Знаете, каким он был? Теплым, светлым, бесконечно доброжелательным. Искренне верующим — в Бога и в человека… Вечная память Николаю Николаевичу. Царство Небесное", - написала она в своем телеграм-канале. Также она отметила, что в их совместном с Александрой Пахмутовой (его вдовой) творчестве отразилась история страны. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896761068.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, елена ямпольская