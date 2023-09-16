Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/turtsiya-1896679371.html
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей - РИА Новости, 16.09.2023
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:49
2023-09-16T10:49
в мире
турция
сша
сирия
государственный департамент сша
рабочая партия курдистана
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом союзничества клевету". Госдеп США ранее включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат. "Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции. Вызывает серьезные сомнения объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения. На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В ведомстве отметили, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года зафиксировано множество серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка детей, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей. "В докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов с целью насильственной вербовки и идеологического "промывания мозгов". Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей Соединенных Штатов. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми", - говорится в заявлении МИД.
https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884126896.html
турция
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7e2f4f18813e2a9e8bbb07a7faab8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, сирия, государственный департамент сша, рабочая партия курдистана, оон
В мире, Турция, США, Сирия, Государственный департамент США, Рабочая партия Курдистана, ООН
МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

МИД Турции назвал доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей клеветой

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на Анкару. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом союзничества клевету".
Госдеп США ранее включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат.
«
"Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции. Вызывает серьезные сомнения объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения. На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года зафиксировано множество серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка детей, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.
"В докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов с целью насильственной вербовки и идеологического "промывания мозгов". Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей Соединенных Штатов. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми", - говорится в заявлении МИД.
Люди на набережной Босфора в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
США хотят ограничить бизнес Турции с Россией, пишут СМИ
14 июля, 10:23
 
В миреТурцияСШАСирияГосударственный департамент СШАРабочая партия КурдистанаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала