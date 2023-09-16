МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции назвал доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей клеветой
Вид на Анкару. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом союзничества клевету".
Госдеп США ранее включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат.
«
"Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции. Вызывает серьезные сомнения объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения. На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В ведомстве отметили, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года зафиксировано множество серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка детей, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.
"В докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов с целью насильственной вербовки и идеологического "промывания мозгов". Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей Соединенных Штатов. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми", - говорится в заявлении МИД.