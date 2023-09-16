https://ria.ru/20230916/turtsiya-1896679371.html

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей - РИА Новости, 16.09.2023

МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей

МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:49

2023-09-16T10:49

2023-09-16T10:49

в мире

турция

сша

сирия

государственный департамент сша

рабочая партия курдистана

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149852/71/1498527129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de2b67c5d04fc085027fce5ac172781b.jpg

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на "несовместимую с духом союзничества клевету". Госдеп США ранее включил Турцию в список стран, использующих детей-солдат. "Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции – ред.) которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции. Вызывает серьезные сомнения объективность источников информации, на основании которых власти США обосновывают свои решения. На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В ведомстве отметили, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года зафиксировано множество серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка детей, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей. "В докладе Госдепартамента США по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов с целью насильственной вербовки и идеологического "промывания мозгов". Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей Соединенных Штатов. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми", - говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20230714/turtsiya-1884126896.html

турция

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, сша, сирия, государственный департамент сша, рабочая партия курдистана, оон