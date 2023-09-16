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МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 16.09.2023
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09:47 16.09.2023 (обновлено: 10:47 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/sdelka-1896673278.html
МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой
МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 16.09.2023
МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой
Международный Комитет Красного Креста (МККК) отслеживает развитие ситуации с "зерновой сделкой", надеется, что будет найдено приемлемое решение, заявил в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:47
2023-09-16T10:47
россия
ближний восток
африка
борис мишель
международный комитет красного креста (мккк)
владимир путин
оон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) отслеживает развитие ситуации с "зерновой сделкой", надеется, что будет найдено приемлемое решение, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. "Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", - сказал он в беседе с агентством. "Будем надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке. Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня". - добавил он. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230916/zerno-1896648706.html
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россия, ближний восток, африка, борис мишель, международный комитет красного креста (мккк), владимир путин, оон, брикс, в мире, зерновая сделка
Россия, Ближний Восток, Африка, Борис Мишель, Международный комитет Красного Креста (МККК), Владимир Путин, ООН, БРИКС, В мире, Зерновая сделка
МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой

МККК надеется, что будет найдено приемлемое решение по зерновой сделке

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) отслеживает развитие ситуации с "зерновой сделкой", надеется, что будет найдено приемлемое решение, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
«
"Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", - сказал он в беседе с агентством.
"Будем надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке. Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня". - добавил он.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов.
Читайте полный текст интервью >>>
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РоссияБлижний ВостокАфрикаБорис МишельМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Владимир ПутинООНБРИКСВ миреЗерновая сделка
 
 
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