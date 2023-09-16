МККК отслеживает ситуацию с зерновой сделкой
МККК надеется, что будет найдено приемлемое решение по зерновой сделке
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту Измаил
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) отслеживает развитие ситуации с "зерновой сделкой", надеется, что будет найдено приемлемое решение, заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
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"Мы следим пристально за этой ситуацией, так как она влияет на миллионы людей, особенно проживающих в Сахельской зоне, а также на Ближнем Востоке, в частности, в Йемене. Мы также отслеживаем развитие ситуации с зерновой сделкой и какое решение будет найдено сторонами", - сказал он в беседе с агентством.
"Будем надеяться на решение, которое поможет ситуации с продовольствием в Африке и на Ближнем Востоке. Мы будем приветствовать любую инициативу, которая поможет людям, страдающим сегодня". - добавил он.
Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов.