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ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/obstrel-1896731587.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.09.2023
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Старомихайловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватую, а также Ясиноватский район в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:34
2023-09-16T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
старомихайловка
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Старомихайловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватую, а также Ясиноватский район в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 44 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Как отмечает ведомство, с 13.50 по 17.10 мск украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Представительство также сообщило, что с 15.20 по 17.35 мск украинские войска выпустили 15 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Макеевке. В 15.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, а с 15.30 по 15.40 мск семь снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. По данным ведомства, с 16.35 по 17.40 мск украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230915/kontrnastuplenie-1896571504.html
https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896522557.html
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старомихайловка
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в мире, макеевка, горловка, старомихайловка, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Старомихайловка, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Старомихайловку и еще три населенных пункта

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Старомихайловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватую, а также Ясиноватский район в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 44 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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Как отмечает ведомство, с 13.50 по 17.10 мск украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Представительство также сообщило, что с 15.20 по 17.35 мск украинские войска выпустили 15 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Макеевке.
В 15.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, а с 15.30 по 15.40 мск семь снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. По данным ведомства, с 16.35 по 17.40 мск украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаГорловкаСтаромихайловкаНАТОСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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