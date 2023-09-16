https://ria.ru/20230916/obstrel-1896731587.html

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 16.09.2023

ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, Старомихайловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватую, а также Ясиноватский район в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:34

2023-09-16T18:34

2023-09-16T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

старомихайловка

нато

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Старомихайловку, Донецк, Макеевку, Ясиноватую, а также Ясиноватский район в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 44 снаряда, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Как отмечает ведомство, с 13.50 по 17.10 мск украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 миллиметра. Представительство также сообщило, что с 15.20 по 17.35 мск украинские войска выпустили 15 снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Макеевке. В 15.25 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, а с 15.30 по 15.40 мск семь снарядов, в том числе кассетные, калибром 155 миллиметров по Ясиноватскому району. По данным ведомства, с 16.35 по 17.40 мск украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230915/kontrnastuplenie-1896571504.html

https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896522557.html

макеевка

горловка

старомихайловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, горловка, старомихайловка, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины