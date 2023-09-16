https://ria.ru/20230916/obstrel-1896665983.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский - РИА Новости, 16.09.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский

Украинские войска за два часа выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и 4 кассетных снаряда того же калибра по Гольмовскому в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:37

2023-09-16T08:37

2023-09-16T08:37

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и 4 кассетных снаряда того же калибра по Гольмовскому в ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230915/obstrel-1896596556.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия