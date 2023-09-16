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Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/obstrel-1896665983.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский - РИА Новости, 16.09.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский
Украинские войска за два часа выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и 4 кассетных снаряда того же калибра по Гольмовскому в ДНР, сообщило в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:37
2023-09-16T08:37
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и 4 кассетных снаряда того же калибра по Гольмовскому в ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896596556.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и Гольмовский

Украинские войска выпустили семь снарядов по Макеевке и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке и 4 кассетных снаряда того же калибра по Гольмовскому в ДНР, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 08:15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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