https://ria.ru/20230916/liviya-1896694478.html

В Ливию прибыл третий борт МЧС России

В Ливию прибыл третий борт МЧС России - РИА Новости, 16.09.2023

В Ливию прибыл третий борт МЧС России

Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:48

2023-09-16T13:48

2023-09-16T13:48

в мире

ливия

россия

дерна (муниципалитет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

центроспас

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что борт МЧС России с аэромобильным госпиталем вылетел в Ливию. "Третий борт ведомства со специалистами отряда "Центроспас" приземлился в Ливии. Порядка 35 сотрудников МЧС России будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению от наводнения", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.

https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html

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россия

дерна (муниципалитет)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, центроспас