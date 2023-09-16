https://ria.ru/20230916/liviya-1896694478.html
В Ливию прибыл третий борт МЧС России
В Ливию прибыл третий борт МЧС России - РИА Новости, 16.09.2023
В Ливию прибыл третий борт МЧС России
Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:48
2023-09-16T13:48
2023-09-16T13:48
в мире
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
центроспас
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что борт МЧС России с аэромобильным госпиталем вылетел в Ливию. "Третий борт ведомства со специалистами отряда "Центроспас" приземлился в Ливии. Порядка 35 сотрудников МЧС России будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению от наводнения", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, центроспас
В мире, Ливия, Россия, Дерна (муниципалитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Центроспас
В Ливию прибыл третий борт МЧС России
В Ливию прибыл третий борт МЧС России для помощи пострадавшим от наводнения