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В Ливию прибыл третий борт МЧС России - РИА Новости, 16.09.2023
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13:48 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/liviya-1896694478.html
В Ливию прибыл третий борт МЧС России
В Ливию прибыл третий борт МЧС России - РИА Новости, 16.09.2023
В Ливию прибыл третий борт МЧС России
Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:48
2023-09-16T13:48
в мире
ливия
россия
дерна (муниципалитет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
центроспас
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в ведомстве сообщали, что борт МЧС России с аэромобильным госпиталем вылетел в Ливию. "Третий борт ведомства со специалистами отряда "Центроспас" приземлился в Ливии. Порядка 35 сотрудников МЧС России будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению от наводнения", - говорится в сообщении. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.
https://ria.ru/20230916/uragan-1896654127.html
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россия
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в мире, ливия, россия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, центроспас
В мире, Ливия, Россия, Дерна (муниципалитет), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Центроспас
В Ливию прибыл третий борт МЧС России

В Ливию прибыл третий борт МЧС России для помощи пострадавшим от наводнения

© AP Photo / Jamal AlkomatyПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Jamal Alkomaty
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Третий борт МЧС России с аэромобильным госпиталем прибыл в Ливию для помощи пострадавшим от разрушительного наводнения, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее в ведомстве сообщали, что борт МЧС России с аэромобильным госпиталем вылетел в Ливию.
"Третий борт ведомства со специалистами отряда "Центроспас" приземлился в Ливии. Порядка 35 сотрудников МЧС России будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему населению от наводнения", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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В миреЛивияРоссияДерна (муниципалитет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцЦентроспас
 
 
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