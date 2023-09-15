https://ria.ru/20230915/zerno-1896623822.html
В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800% - РИА Новости, 15.09.2023
В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:15
2023-09-15T20:15
2023-09-15T20:15
экономика
россия
саманта пауэр
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агентство по международному развитию сша
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дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%, заявила в пятницу директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. "С июля... нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам (по рекам, железным и наземным дорогам)", - заявила Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. На текущей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе возобновления зерновой сделки по-прежнему нет.
https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html
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экономика, россия, саманта пауэр, оон, агентство по международному развитию сша, владимир путин, дмитрий песков, турция, сша, цены на нефть
Экономика, Россия, Саманта Пауэр, ООН, Агентство по международному развитию США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Турция, США, Цены на нефть
В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%
USAID: США и ее союзники с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%