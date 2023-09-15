https://ria.ru/20230915/zerno-1896623822.html

В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%

В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800% - РИА Новости, 15.09.2023

В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%

США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:15

2023-09-15T20:15

2023-09-15T20:15

экономика

россия

саманта пауэр

оон

агентство по международному развитию сша

владимир путин

дмитрий песков

турция

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США и их западным союзникам после выхода РФ из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%, заявила в пятницу директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. "С июля... нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия по этим альтернативным маршрутам (по рекам, железным и наземным дорогам)", - заявила Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. На текущей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких подвижек в вопросе возобновления зерновой сделки по-прежнему нет.

https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html

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экономика, россия, саманта пауэр, оон, агентство по международному развитию сша, владимир путин, дмитрий песков, турция, сша, цены на нефть