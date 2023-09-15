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Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением - РИА Новости, 15.09.2023
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20:41 15.09.2023 (обновлено: 22:47 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896627637.html
Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением - РИА Новости, 15.09.2023
Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Правительство президента Украины Владимира Зеленского — одно из худших в мире, поскольку оно отправило собственных граждан погибать на минных полях, заявил... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:41
2023-09-15T22:47
политика
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
blackrock
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского — одно из худших в мире, поскольку оно отправило собственных граждан погибать на минных полях, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.&quot;Нет никакого чертового украинского правительства. &lt;…&gt; Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: &quot;Вон там минное поле, ступайте туда&quot;? Это не правительство&quot;, — полагает Никсон.По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. Все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву, спрогнозировал он.Неоконсерваторы — часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин "неокон".ВСУ уже четвертый месяц ведут активные бои на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как указывал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, которые нанесли серьезный урон украинской армии.
https://ria.ru/20230915/vsu-1896611378.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, blackrock, goldman sachs
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, BlackRock, Goldman Sachs
Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением

Журналиста из США шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского — одно из худших в мире, поскольку оно отправило собственных граждан погибать на минных полях, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.
«

"Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство", — полагает Никсон.

По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. Все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву, спрогнозировал он.
Неоконсерваторы — часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин "неокон".
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