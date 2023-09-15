Хуже не бывает. Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Журналиста из США шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского — одно из худших в мире, поскольку оно отправило собственных граждан погибать на минных полях, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.
«
"Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство", — полагает Никсон.
По словам журналиста, Зеленский согласился продать страну крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. Все экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву, спрогнозировал он.
Неоконсерваторы — часть консервативных политиков в Соединенных Штатах, которые выступают за использование экономической и военной мощи своей страны для победы над враждебными государствами и установление в них буржуазной демократии. В современной журналистике за сторонниками этой идеологии закрепился термин "неокон".
ВСУ уже четвертый месяц ведут активные бои на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как указывал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, которые нанесли серьезный урон украинской армии.