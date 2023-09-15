https://ria.ru/20230915/zavody-1896444746.html
Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 15.09.2023
Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером — главой Минпромторга России Денисом Мантуровым — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:57
2023-09-15T06:57
2023-09-15T10:16
ким чен ын
комсомольск-на-амуре
россия
дальний восток
денис мантуров
михаил дегтярев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером — главой Минпромторга России Денисом Мантуровым — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полет истребителя Су-35, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.Северокорейскому лидеру продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".Ким Чен Ына сопровождал Денис Мантуров. Они вместе осмотрели производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57.Как отметил вице-премьер, Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях. "Это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — сказал он.В конструкторском подразделении предприятия делегации показали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Они осмотрели участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному лайнеру "Суперджет". "Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия — производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", — рассказали в кабмине.Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к отработкам на аэродроме самолета с отечественными двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставлять авиакомпаниям в полностью российском облике.В завершение программы лидер КНДР и глава Минпромторга оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.Поезд Ким Чен Ына, на котором он направился с визитом в Россию, приехал в Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу.Северокорейский лидер прибыл в Россию во вторник. Это его первый визит в нашу страну с 2019 года. На приграничной станции Хасан его встретили министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.В среду Ким Чен Ын провел на космодроме Восточный переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.
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ким чен ын, комсомольск-на-амуре, россия, дальний восток, денис мантуров, михаил дегтярев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-35, sj-100, су-57
Ким Чен Ын, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Дальний Восток, Денис Мантуров, Михаил Дегтярев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Су-35, SJ-100, Су-57
Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером — главой Минпромторга России Денисом Мантуровым — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полет истребителя Су-35, сообщила пресс-служба правительства в Telegram
.
Северокорейскому лидеру продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК)
, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".
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Ким Чен Ына сопровождал Денис Мантуров. Они вместе осмотрели производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57.
Как отметил вице-премьер, Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях.
«
"Это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — сказал он.
В конструкторском подразделении предприятия делегации показали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Они осмотрели участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному лайнеру "Суперджет".
"Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия — производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", — рассказали в кабмине.
Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР
Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к отработкам на аэродроме самолета с отечественными двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставлять авиакомпаниям в полностью российском облике.
В завершение программы лидер КНДР и глава Минпромторга оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.
Поезд Ким Чен Ына, на котором он направился с визитом в Россию, приехал в Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу.
В Кремле не стали раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России
Северокорейский лидер прибыл в Россию во вторник. Это его первый визит в нашу страну с 2019 года. На приграничной станции Хасан
его встретили министр природных ресурсов Александр Козлов
и губернатор Приморья Олег Кожемяко
.
В среду Ким Чен Ын провел на космодроме Восточный переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.
Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове
и в Европе
.
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