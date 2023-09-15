https://ria.ru/20230915/zavody-1896444746.html

Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 15.09.2023

Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером — главой Минпромторга России Денисом Мантуровым — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:57

2023-09-15T06:57

2023-09-15T10:16

ким чен ын

комсомольск-на-амуре

россия

дальний восток

денис мантуров

михаил дегтярев

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896461471_0:80:1182:745_1920x0_80_0_0_c676b1ed8e8de847c2fa6ba4636f92a4.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с вице-премьером — главой Минпромторга России Денисом Мантуровым — осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полет истребителя Су-35, сообщила пресс-служба правительства в Telegram.Северокорейскому лидеру продемонстрировали инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".Ким Чен Ына сопровождал Денис Мантуров. Они вместе осмотрели производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57.Как отметил вице-премьер, Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях. "Это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета", — сказал он.В конструкторском подразделении предприятия делегации показали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов. Они осмотрели участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному лайнеру "Суперджет". "Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия — производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев", — рассказали в кабмине.Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к отработкам на аэродроме самолета с отечественными двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставлять авиакомпаниям в полностью российском облике.В завершение программы лидер КНДР и глава Минпромторга оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.Поезд Ким Чен Ына, на котором он направился с визитом в Россию, приехал в Комсомольск-на-Амуре утром в пятницу.Северокорейский лидер прибыл в Россию во вторник. Это его первый визит в нашу страну с 2019 года. На приграничной станции Хасан его встретили министр природных ресурсов Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.В среду Ким Чен Ын провел на космодроме Восточный переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Общее время их встречи составило примерно шесть часов. Сами переговоры заняли около четырех часов, но у лидеров было время пообщаться при осмотре космодрома.Путин и Ким Чен Ын обсудили двусторонние отношения, затронув вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, туризме, а также развития транспорта и логистической инфраструктуры. Кроме того, они поговорили о ситуации на Корейском полуострове и в Европе.

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html

https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html

https://ria.ru/20230914/peskov-1896323410.html

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

комсомольск-на-амуре

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын, комсомольск-на-амуре, россия, дальний восток, денис мантуров, михаил дегтярев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-35, sj-100, су-57