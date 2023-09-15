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ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой - РИА Новости, 15.09.2023
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18:18 15.09.2023 (обновлено: 18:20 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/yunesko-1896605398.html
ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой
ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой - РИА Новости, 15.09.2023
ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой
ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой в связи с конфликтом на Украине, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:18
2023-09-15T18:20
юнеско
украина
львов
киев
в мире
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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой в связи с конфликтом на Украине, сообщило агентство Франс Пресс. "Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова были внесены в список культурного наследия под угрозой", - заявили агентству в организации. Решение принято на заседании комитета по мировому культурному наследию, заседание которого проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде. Накануне комитет решил не вносить в этот список Венецию, несмотря на рекомендации экспертов организации. В январе исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. В ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия шесть стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. В МИД заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран. На данный момент в мире 55 объектов внесены в список культурного наследия под угрозой. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.
https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html
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юнеско, украина, львов, киев, в мире
ЮНЕСКО, Украина, Львов, Киев, В мире
ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой

ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Купола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой в связи с конфликтом на Украине, сообщило агентство Франс Пресс.
"Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова были внесены в список культурного наследия под угрозой", - заявили агентству в организации.
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Решение принято на заседании комитета по мировому культурному наследию, заседание которого проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде.
Накануне комитет решил не вносить в этот список Венецию, несмотря на рекомендации экспертов организации.
В январе исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. В ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия шесть стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. В МИД заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран. На данный момент в мире 55 объектов внесены в список культурного наследия под угрозой.
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.
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