https://ria.ru/20230915/yunesko-1896605398.html

ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой

ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой - РИА Новости, 15.09.2023

ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве в список культурного наследия под угрозой

ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой в связи с конфликтом на Украине, сообщило агентство Франс Пресс. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:18

2023-09-15T18:18

2023-09-15T18:20

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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. ЮНЕСКО внесла объекты в Киеве и Львове в список культурного наследия под угрозой в связи с конфликтом на Украине, сообщило агентство Франс Пресс. "Софийский собор и монастырские постройки в Киеве, а также исторический центр Львова были внесены в список культурного наследия под угрозой", - заявили агентству в организации. Решение принято на заседании комитета по мировому культурному наследию, заседание которого проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде. Накануне комитет решил не вносить в этот список Венецию, несмотря на рекомендации экспертов организации. В январе исторический центр Одессы был признан ЮНЕСКО объектом исторического наследия под угрозой. В ходе экстренного заседания комитета по вопросам исторического наследия шесть стран поддержали заявку города, 14 воздержались от голосования. Россия проголосовала против. В МИД заявили, что это решение было "наскоком продавлено" представителями западных стран. На данный момент в мире 55 объектов внесены в список культурного наследия под угрозой. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.

https://ria.ru/20230404/yunesko-1862787414.html

https://ria.ru/20230705/yunesko-1882298837.html

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юнеско, украина, львов, киев, в мире