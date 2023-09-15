https://ria.ru/20230915/vzryvy-1896445359.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:04

2023-09-15T07:04

2023-09-15T07:04

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

винницкая область

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, в регионе объявлена воздушная тревога. Ранее о взрывах сообщалось в Винницкой области, где также была объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области прогремели взрывы",- говорится в сообщении издания "Суспильне" ("Общественное") в телеграм-канале. Ранее воздушная тревога была объявлена в Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230915/vzryvy-1896444228.html

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хмельницкая область

хмельницкий (город)

винницкая область

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хмельницкая область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, винницкая область, в мире