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Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением - РИА Новости, 15.09.2023
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением
Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:01
2023-09-15T13:01
2023-09-15T13:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов", - сказал он, отвечая на вопрос во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением
Путин: ВС РФ в СВО на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения