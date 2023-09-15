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Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/vooruzhenie-1896506971.html
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением - РИА Новости, 15.09.2023
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением
Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:01
2023-09-15T13:01
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов", - сказал он, отвечая на вопрос во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
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владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением

Путин: ВС РФ в СВО на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении. Архивное фото
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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов", - сказал он, отвечая на вопрос во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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