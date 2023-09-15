https://ria.ru/20230915/vooruzhenie-1896506971.html

Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением

Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением - РИА Новости, 15.09.2023

Путин заявил об укомплектовании армии в зоне СВО современным вооружением

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:01

2023-09-15T13:01

2023-09-15T13:01

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 15 сен - РИА Новости. Российские подразделения в зоне проведения спецоперации на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов", - сказал он, отвечая на вопрос во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, вооруженные силы рф