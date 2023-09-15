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Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные - РИА Новости, 15.09.2023
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные
Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:41
2023-09-15T18:41
2023-09-15T18:57
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует действительности, сообщило министерство обороны РФ. "Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Военное ведомство подчеркнуло, что "в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации".
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таджикистан, ми-8 амтш, россия
Таджикистан, Ми-8 АМТШ, Россия
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные
Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана