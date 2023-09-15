https://ria.ru/20230915/vertolet-1896609362.html

Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные

Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные - РИА Новости, 15.09.2023

Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные

Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:41

2023-09-15T18:41

2023-09-15T18:57

таджикистан

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует действительности, сообщило министерство обороны РФ. "Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Военное ведомство подчеркнуло, что "в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации".

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

таджикистан

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таджикистан, ми-8 амтш, россия