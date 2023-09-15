Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 15.09.2023 (обновлено: 18:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vertolet-1896609362.html
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные - РИА Новости, 15.09.2023
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные
Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:41
2023-09-15T18:57
таджикистан
ми-8 амтш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886589331_0:205:2500:1611_1920x0_80_0_0_703451a2ac313596749842af98fd0a46.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует действительности, сообщило министерство обороны РФ. "Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Военное ведомство подчеркнуло, что "в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации".
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886589331_308:89:2412:1667_1920x0_80_0_0_675bef45bbaed9c205407a7f08a6581e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, ми-8 амтш, россия
Таджикистан, Ми-8 АМТШ, Россия
Минобороны: в пропавшем в августе Ми-8 были только российские военные

Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМногоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Многоцелевой вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Информация в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, не соответствует действительности, сообщило министерство обороны РФ.
"Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Военное ведомство подчеркнуло, что "в состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие – граждане Российской Федерации".
Учения Боевое братство – 2023 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вертолет Ми-8: тактико-технические характеристики
27 июля, 13:20
 
ТаджикистанМи-8 АМТШРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала