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Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос - РИА Новости, 15.09.2023
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11:27 15.09.2023 (обновлено: 11:51 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/vatikan-1896481126.html
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос - РИА Новости, 15.09.2023
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос
Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:27
2023-09-15T11:51
ватикан
россия
москва
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Мероприятие проходит в пятницу в Москве с участием представителей дипмиссий из более 30 стран.Как сообщала во вторник служба печати Святого престола, Дзуппи 13-15 сентября планировал совершить визит в Пекин в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Минувшим летом он посетил Киев, Москву и Вашингтон.
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ватикан
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ватикан, россия, москва, украина, в мире, сергей лавров
Ватикан, Россия, Москва, Украина, В мире, Сергей Лавров
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос

Лавров: Россия готова общаться с посланником Ватина по украинскому вопросу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Мероприятие проходит в пятницу в Москве с участием представителей дипмиссий из более 30 стран.
Как сообщала во вторник служба печати Святого престола, Дзуппи 13-15 сентября планировал совершить визит в Пекин в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Минувшим летом он посетил Киев, Москву и Вашингтон.
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ВатиканРоссияМоскваУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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