https://ria.ru/20230915/vatikan-1896481126.html
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос - РИА Новости, 15.09.2023
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос
Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:27
2023-09-15T11:27
2023-09-15T11:51
ватикан
россия
москва
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Мероприятие проходит в пятницу в Москве с участием представителей дипмиссий из более 30 стран.Как сообщала во вторник служба печати Святого престола, Дзуппи 13-15 сентября планировал совершить визит в Пекин в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Минувшим летом он посетил Киев, Москву и Вашингтон.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, россия, москва, украина, в мире, сергей лавров
Ватикан, Россия, Москва, Украина, В мире, Сергей Лавров
Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос
Лавров: Россия готова общаться с посланником Ватина по украинскому вопросу