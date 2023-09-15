https://ria.ru/20230915/vatikan-1896481126.html

Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос

Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос - РИА Новости, 15.09.2023

Посланник Ватикана планирует посетить Россию и обсудить украинский вопрос

Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:27

2023-09-15T11:27

2023-09-15T11:51

ватикан

россия

москва

украина

в мире

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756988674_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5264af4332b18c664dfe3c5c85cd5a7.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова общаться с посланником Ватикана по вопросу Украины, который планирует посетить Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Сейчас продолжаются усилия Ватикана, чей посланник собирается в очередной раз приехать. Мы со всеми готовы встречаться, со всеми готовы разговаривать", - сказал министр в ходе круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.Мероприятие проходит в пятницу в Москве с участием представителей дипмиссий из более 30 стран.Как сообщала во вторник служба печати Святого престола, Дзуппи 13-15 сентября планировал совершить визит в Пекин в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. Минувшим летом он посетил Киев, Москву и Вашингтон.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896376218.html

ватикан

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ватикан, россия, москва, украина, в мире, сергей лавров