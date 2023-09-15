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Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов - РИА Новости, 15.09.2023
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16:05 15.09.2023 (обновлено: 16:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/uroki-1896572747.html
Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов
Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов - РИА Новости, 15.09.2023
Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов
Польские власти не усвоили исторические уроки 1612 и 1939 годов, заявил в пятницу посол России в Белоруссии Борис Грызлов. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:05
2023-09-15T16:33
в мире
россия
борис грызлов
польша
белоруссия
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Польские власти не усвоили исторические уроки 1612 и 1939 годов, заявил в пятницу посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Белоруссия 17 сентября отмечает государственный праздник – День народного единства. Эта дата приурочена к годовщине начала в 1939 году операции Красной армии по воссоединению с БССР и УССР западнобелорусских и западноукраинских земель, входивших в 1921-1939 годах в состав польского государства по условиям Рижского договора. Грызлов напомнил, что польские власти межвоенного периода не признавали право населения Западной Белоруссии на минимальную автономию и самобытность, о чём крайне красноречиво говорит принятое тогда в Польше снисходительное, "панское" наименование этих земель – "кресы", или "восточные окраины". "Неудивительно, что в сентябре 1939 года белорусы встречали красноармейцев с цветами, хлебом и солью, а сам освободительный поход стал для них символом восстановления справедливости, окончательной ликвидации иноземного гнёта", - отметил дипломат. Посол подчеркнул, что россиянам близки и эмоциональная составляющая этого праздника, и его исторический контекст. В РФ 4 ноября отмечается свой День народного единства, учреждённый в память о событиях 1612 года. "Не усвоив уроки ни 1612, ни 1939 года, Варшава по-прежнему мечется между губительными порывами национальной гордыни и болезненными судорогами национального унижения", - отметил Грызлов. Посол напомнил о столетнем братстве русского и белорусского народов, которые плечом к плечу отстаивали нашу независимость и суверенитет. "Наши противники не раз пытались разорвать этот союз, но дружба российского и белорусского народов каждый раз проходила эту проверку на прочность с заслуживающим восхищения достоинством. Именно в верности себе и друг другу, в единстве как внутри страны, так и в Союзном государстве заключаются наша сила и залог мирного и успешного будущего", - резюмировал глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896434248.html
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в мире, россия, борис грызлов, польша, белоруссия
В мире, Россия, Борис Грызлов, Польша, Белоруссия
Посол России: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов

Посол Грызлов: Польша не усвоила исторические уроки 1612 и 1939 годов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Польские власти не усвоили исторические уроки 1612 и 1939 годов, заявил в пятницу посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Белоруссия 17 сентября отмечает государственный праздник – День народного единства. Эта дата приурочена к годовщине начала в 1939 году операции Красной армии по воссоединению с БССР и УССР западнобелорусских и западноукраинских земель, входивших в 1921-1939 годах в состав польского государства по условиям Рижского договора.
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Грызлов напомнил, что польские власти межвоенного периода не признавали право населения Западной Белоруссии на минимальную автономию и самобытность, о чём крайне красноречиво говорит принятое тогда в Польше снисходительное, "панское" наименование этих земель – "кресы", или "восточные окраины".
«
"Неудивительно, что в сентябре 1939 года белорусы встречали красноармейцев с цветами, хлебом и солью, а сам освободительный поход стал для них символом восстановления справедливости, окончательной ликвидации иноземного гнёта", - отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что россиянам близки и эмоциональная составляющая этого праздника, и его исторический контекст. В РФ 4 ноября отмечается свой День народного единства, учреждённый в память о событиях 1612 года.
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"Не усвоив уроки ни 1612, ни 1939 года, Варшава по-прежнему мечется между губительными порывами национальной гордыни и болезненными судорогами национального унижения", - отметил Грызлов.
Посол напомнил о столетнем братстве русского и белорусского народов, которые плечом к плечу отстаивали нашу независимость и суверенитет. "Наши противники не раз пытались разорвать этот союз, но дружба российского и белорусского народов каждый раз проходила эту проверку на прочность с заслуживающим восхищения достоинством. Именно в верности себе и друг другу, в единстве как внутри страны, так и в Союзном государстве заключаются наша сила и залог мирного и успешного будущего", - резюмировал глава российской дипмиссии.
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