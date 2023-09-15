https://ria.ru/20230915/ugroza-1896545529.html

"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины

"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины - РИА Новости, 15.09.2023

"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины

Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:48

2023-09-15T14:48

2023-09-15T14:48

в мире

украина

киев

олег соскин

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — указал политолог.Он призвал руководство страны раскрыть потери среди украинцев сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие, а также добавил, что ситуация на линии фронта с российскими военными очень сложная.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский