"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уничтожат после раскрытия потерь ВСУ
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — указал политолог.
Он призвал руководство страны раскрыть потери среди украинцев сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие, а также добавил, что ситуация на линии фронта с российскими военными очень сложная.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.