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"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины - РИА Новости, 15.09.2023
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14:48 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ugroza-1896545529.html
"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины
"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины - РИА Новости, 15.09.2023
"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины
Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:48
2023-09-15T14:48
в мире
украина
киев
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и &quot;Слуг народа&quot;, и нынешней верхушки, ну и Зеленского&quot;, — указал политолог.Он призвал руководство страны раскрыть потери среди украинцев сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие, а также добавил, что ситуация на линии фронта с российскими военными очень сложная.ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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в мире, украина, киев, олег соскин, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уничтожат после раскрытия потерь ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины и его правительство будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — указал политолог.

Он призвал руководство страны раскрыть потери среди украинцев сейчас и раскритиковал правительство за массовые аресты за инакомыслие, а также добавил, что ситуация на линии фронта с российскими военными очень сложная.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.

СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Вчера, 10:33
 
В миреУкраинаКиевОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Зеленский
 
 
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