https://ria.ru/20230915/tseny-1896605575.html

Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов

Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов - РИА Новости, 15.09.2023

Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов

Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:19

цены на нефть

франция

россия

брюно ле мэр

евросоюз

северный поток

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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции Europe 1. "Цены на электроэнергию не вырастут более, чем на 10% на протяжении 2024 года", - заявила министр.Накануне президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон сообщила, что цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года. Ее слова сразу же опроверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Панье-Рюнаше уточнила, что "есть разница" между техническими подсчётами CRE и той ценой, которую в итоге заплатят французы. Она отметила при этом, что правительственные ограничения цен, которые позволяют французам платить за энергетику по "наиболее низким ценам в Европе", будут постепенно отменяться в будущем году. Она подчеркнула, что это тяжело для бюджета страны, а наименее обеспеченные семьи и так получают дотации на оплату счетов. Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов. С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.

https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, франция, россия, брюно ле мэр, евросоюз, северный поток