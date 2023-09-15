https://ria.ru/20230915/tseny-1896605575.html
Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов
Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов - РИА Новости, 15.09.2023
Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов
Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:19
2023-09-15T18:19
2023-09-15T18:19
цены на нефть
франция
россия
брюно ле мэр
евросоюз
северный поток
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ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости. Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции Europe 1. "Цены на электроэнергию не вырастут более, чем на 10% на протяжении 2024 года", - заявила министр.Накануне президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон сообщила, что цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года. Ее слова сразу же опроверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Панье-Рюнаше уточнила, что "есть разница" между техническими подсчётами CRE и той ценой, которую в итоге заплатят французы. Она отметила при этом, что правительственные ограничения цен, которые позволяют французам платить за энергетику по "наиболее низким ценам в Европе", будут постепенно отменяться в будущем году. Она подчеркнула, что это тяжело для бюджета страны, а наименее обеспеченные семьи и так получают дотации на оплату счетов. Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов. С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за введенных против РФ санкций.
https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, франция, россия, брюно ле мэр, евросоюз, северный поток
Цены на нефть, Франция, Россия, Брюно Ле Мэр, Евросоюз, Северный поток
Во Франции ожидают роста цен на электричество не выше десяти процентов
Минэнерго Франции: цены на электричество вырастут до 10 процентов в 2024 году
ПАРИЖ, 15 сен – РИА Новости.
Цены на электроэнергию во Франции не вырастут больше, чем на 10% в течение 2024 года, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире радиостанции Europe 1
.
«
"Цены на электроэнергию не вырастут более, чем на 10% на протяжении 2024 года", - заявила министр.
Накануне президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон сообщила, что цены на электроэнергию во Франции вырастут на 10-20%, начиная с 2024 года. Ее слова сразу же опроверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр
.
Панье-Рюнаше уточнила, что "есть разница" между техническими подсчётами CRE и той ценой, которую в итоге заплатят французы.
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года
Она отметила при этом, что правительственные ограничения цен, которые позволяют французам платить за энергетику по "наиболее низким ценам в Европе", будут постепенно отменяться в будущем году. Она подчеркнула, что это тяжело для бюджета страны, а наименее обеспеченные семьи и так получают дотации на оплату счетов.
Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 миллионов граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1700 евро до 1850 евро) и на 278 евро для владельцев домов.
С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России
в ряд стран ЕС
, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного
потока" из-за введенных против РФ санкций.
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров