https://ria.ru/20230915/trevoga-1896441749.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T05:14
2023-09-15T05:14
2023-09-15T05:14
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах был объявлен с 5.00 по 5.02 (совпадает с мск). Ранее в ночь на пятницу тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/vzryvy-1896231070.html
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украина, черкасская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Черкасской областях объявили воздушную тревогу