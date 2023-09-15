https://ria.ru/20230915/travnikov-1896451449.html

Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области

Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области - РИА Новости, 15.09.2023

Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области

Победивший на прошедших 8-10 сентября губернаторских выборах в Новосибирской области действующий глава региона, представитель партии "Единая Россия" Андрей... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:56

2023-09-15T08:56

2023-09-15T08:56

единый день голосования в россии — 2023

новосибирская область

андрей травников

россия

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НОВОСИБИРСК, 15 сен - РИА Новости. Победивший на прошедших 8-10 сентября губернаторских выборах в Новосибирской области действующий глава региона, представитель партии "Единая Россия" Андрей Травников официально вступил в должность губернатора, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вступления в должность губернатора состоялась в пятницу в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. Глава облизбиркома Ольга Благо вручила Травникову удостоверение об избрании его главой региона. В соответствии с уставом региона, избранный губернатор в присутствии депутатов областного заксобрания произнес присягу на верность народу и Конституции России, уставу Новосибирской области. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новосибирской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области, отстаивать интересы Новосибирской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности", - сказал он. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев отметил, что прошедшие выборы губернатора показали: жители Новосибирской области положительно оценивают результаты работы Травникова на посту главы региона. "Ваши пять лет на посту губернатора не были лёгкой прогулкой. В это время вам пришлось совершенствовать механизмы управления, выстраивать взаимодействие с общественностью, органами власти, и я думаю, что это получилось в Новосибирской области... Сделано многое, но много ещё предстоит. Уверен, что вам это по плечу и амбициозные планы мы реализуем", - сказал он. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам прошедших в течение трех дней выборов набрал 75,72% голосов избирателей (526 284 голоса), победив с огромным отрывом от конкурентов. Его ближайший преследователь Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72% голосов, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, а Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 4,34%. Итоговая явка составила 31,86%, в выборах приняли участие 695 492 избирателя. На прошлых - досрочных - выборах губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года в то время временно исполняющий обязанности губернатора, бывший мэр Вологды Андрей Травников набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722‬ голоса). Тогда кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35%, Анатолий Кубанов от "Справедливой России" - 11,73%, Георгий Михайлов от "Народного альянса" - 3,39%. Итоговая явка тогда составила 29,52% избирателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, новосибирская область, андрей травников, россия