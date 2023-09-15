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В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем - РИА Новости, 15.09.2023
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15:50 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/toporische-1896567985.html
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем - РИА Новости, 15.09.2023
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем
Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:50
2023-09-15T15:50
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
кежемский район
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. Как сообщало ведомство, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. "Кежемским районным судом Красноярского края подозреваемому в убийстве 6-летней девочки по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 ноября", - говорится в релизе. Ранее в СК РФ сообщили, что во время допроса подозреваемый признал свою вину.
https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), кежемский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Кежемский район, Россия
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем

В Красноярском крае суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки топорищем

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зале заседаний в суде. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК.
Как сообщало ведомство, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали.
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«
"Кежемским районным судом Красноярского края подозреваемому в убийстве 6-летней девочки по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 ноября", - говорится в релизе.
Ранее в СК РФ сообщили, что во время допроса подозреваемый признал свою вину.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Кежемский районРоссия
 
 
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