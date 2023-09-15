https://ria.ru/20230915/toporische-1896567985.html
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем - РИА Новости, 15.09.2023
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем
Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:50
2023-09-15T15:50
2023-09-15T15:50
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
кежемский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_7531623f3c6700df1ccde2ae4cfae33c.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. Как сообщало ведомство, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. "Кежемским районным судом Красноярского края подозреваемому в убийстве 6-летней девочки по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 ноября", - говорится в релизе. Ранее в СК РФ сообщили, что во время допроса подозреваемый признал свою вину.
https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html
https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html
красноярский край
кежемский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564311947_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_fe08a6bb932a67959143ede60bf62a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), кежемский район, россия
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Кежемский район, Россия
В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем
В Красноярском крае суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки топорищем