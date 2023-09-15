https://ria.ru/20230915/toporische-1896567985.html

В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем

В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем - РИА Новости, 15.09.2023

В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве девочки топорищем

Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:50

2023-09-15T15:50

2023-09-15T15:50

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

кежемский район

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 сен – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Красноярского края, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетней девочки, сообщает региональный главк СК. Как сообщало ведомство, в четверг вечером в деревне Тагара Кежемского района края к мужчине в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Пьяный хозяин дома заявил, что ему мешает девочка, вышел на веранду, вернулся с топорищем и начал бить ее по голове. Мать попыталась его оттолкнуть и закрыть ребенка - досталось и ей. Девочка не дожила до больницы, женщина получила незначительные травмы. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали. "Кежемским районным судом Красноярского края подозреваемому в убийстве 6-летней девочки по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 ноября", - говорится в релизе. Ранее в СК РФ сообщили, что во время допроса подозреваемый признал свою вину.

https://ria.ru/20230915/szheg-1896546384.html

https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html

красноярский край

кежемский район

россия

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), кежемский район, россия