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Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro - РИА Новости, 15.09.2023
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20:05 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/telekanal-1896622476.html
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro - РИА Новости, 15.09.2023
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro
Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для журналистов Canal6. С рассказом о тенденциях современного медиа мира и феномене фейковых новостей... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:05
2023-09-15T20:05
sputnik
технологии
монтевидео (город)
мексика
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для журналистов Canal6. С рассказом о тенденциях современного медиа мира и феномене фейковых новостей выступил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов. Во встрече также приняли участие корреспонденты интернет-портала Es Noticia hoy."Быстрые изменения в средствах массовой информации требуют постоянного роста от медиа, и именно поэтому мы стремимся к искреннему и профессиональному сотрудничеству со Sputnik. Мы надеемся, что это сотрудничество продлится долго и что мы сможем многому научиться друг у друга", – отметила директор по информационному контенту Canal 6 TVФранциска Мартинес.Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов Canal 6, в том числе по написанию текстов, привлекательных для аудитории и работе в социальных сетях.
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sputnik, технологии, монтевидео (город), мексика, миа "россия сегодня", россия
Sputnik, Технологии, Монтевидео (город), Мексика, МИА "Россия сегодня", Россия

Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro

© Фото : Canal6Лекция проекта SputnikPro для журналистов Canal6
Лекция проекта SputnikPro для журналистов Canal6 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Canal6
Лекция проекта SputnikPro для журналистов Canal6
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для журналистов Canal6. С рассказом о тенденциях современного медиа мира и феномене фейковых новостей выступил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов. Во встрече также приняли участие корреспонденты интернет-портала Es Noticia hoy.
"Быстрые изменения в средствах массовой информации требуют постоянного роста от медиа, и именно поэтому мы стремимся к искреннему и профессиональному сотрудничеству со Sputnik. Мы надеемся, что это сотрудничество продлится долго и что мы сможем многому научиться друг у друга", – отметила директор по информационному контенту Canal 6 TVФранциска Мартинес.
© Фото : Canal6Журналисты Canal6 на лекции проекта SputnikPro
Журналисты Canal6 на лекции проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Canal6
Журналисты Canal6 на лекции проекта SputnikPro
Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов Canal 6, в том числе по написанию текстов, привлекательных для аудитории и работе в социальных сетях.
SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
SputnikPro расширяет сотрудничество с вузами Китая
21 июня, 17:25
 
SputnikТехнологииМонтевидео (город)МексикаМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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