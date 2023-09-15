https://ria.ru/20230915/telekanal-1896622476.html
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro - РИА Новости, 15.09.2023
Мексиканский телеканал присоединился к проекту SputnikPro
Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для журналистов Canal6. С рассказом о тенденциях современного медиа мира и феномене фейковых новостей... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:05
2023-09-15T20:05
2023-09-15T20:05
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монтевидео (город)
мексика
миа "россия сегодня"
россия
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для журналистов Canal6. С рассказом о тенденциях современного медиа мира и феномене фейковых новостей выступил глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Монтевидео Олег Вязьмитинов. Во встрече также приняли участие корреспонденты интернет-портала Es Noticia hoy."Быстрые изменения в средствах массовой информации требуют постоянного роста от медиа, и именно поэтому мы стремимся к искреннему и профессиональному сотрудничеству со Sputnik. Мы надеемся, что это сотрудничество продлится долго и что мы сможем многому научиться друг у друга", – отметила директор по информационному контенту Canal 6 TVФранциска Мартинес.Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов Canal 6, в том числе по написанию текстов, привлекательных для аудитории и работе в социальных сетях.
https://ria.ru/20230621/sotrudnichestvo-1879627987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, технологии, монтевидео (город), мексика, миа "россия сегодня", россия
Sputnik, Технологии, Монтевидео (город), Мексика, МИА "Россия сегодня", Россия