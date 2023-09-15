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"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
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11:31 15.09.2023 (обновлено: 11:32 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/taktika-1896482166.html
"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ
"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ
Союзники Киева возмущены тем, что ВСУ отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:31
2023-09-15T11:32
в мире
сша
киев
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Союзники Киева возмущены тем, что ВСУ отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, сообщила газета Financial Times."Некоторые официальные лица из США в частном порядке жаловались средствам массовой информации, что ВСУ во время тренировок так и не смогли освоить современные военные тактики, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и не хотели рисковать", – отметил автор статьи.Кроме того, в НАТО обеспокоены тем, что ВСУ используют советские методики ведения боя вместо западных.В свою очередь, украинская сторона высказала свое недовольство Западу по поводу критики, подчеркнув, что армия США никогда не имела дело с таким сильным и подготовленным противником, как Россия, написало издание."Если бы я делал то, чему меня обучили (западные военные. – Прим. ред.), я бы уже давно умер", – пожаловался украинский солдат.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230915/proval-1896440540.html
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в мире, сша, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ

FT: на Западе недовольны тактикой ВСУ

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Союзники Киева возмущены тем, что ВСУ отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, сообщила газета Financial Times.
"Некоторые официальные лица из США в частном порядке жаловались средствам массовой информации, что ВСУ во время тренировок так и не смогли освоить современные военные тактики, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и не хотели рисковать", – отметил автор статьи.
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Кроме того, в НАТО обеспокоены тем, что ВСУ используют советские методики ведения боя вместо западных.
В свою очередь, украинская сторона высказала свое недовольство Западу по поводу критики, подчеркнув, что армия США никогда не имела дело с таким сильным и подготовленным противником, как Россия, написало издание.
"Если бы я делал то, чему меня обучили (западные военные. – Прим. ред.), я бы уже давно умер", – пожаловался украинский солдат.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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