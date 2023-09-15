https://ria.ru/20230915/taktika-1896482166.html

"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ

"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

"Не смогли освоить": на Западе раскритиковали тактику ВСУ

Союзники Киева возмущены тем, что ВСУ отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:31

2023-09-15T11:31

2023-09-15T11:32

в мире

сша

киев

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Союзники Киева возмущены тем, что ВСУ отказались от западной военной стратегии, не освоив ее в полной мере, сообщила газета Financial Times."Некоторые официальные лица из США в частном порядке жаловались средствам массовой информации, что ВСУ во время тренировок так и не смогли освоить современные военные тактики, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону, и не хотели рисковать", – отметил автор статьи.Кроме того, в НАТО обеспокоены тем, что ВСУ используют советские методики ведения боя вместо западных.В свою очередь, украинская сторона высказала свое недовольство Западу по поводу критики, подчеркнув, что армия США никогда не имела дело с таким сильным и подготовленным противником, как Россия, написало издание."Если бы я делал то, чему меня обучили (западные военные. – Прим. ред.), я бы уже давно умер", – пожаловался украинский солдат.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По оценке Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230915/proval-1896440540.html

https://ria.ru/20230915/zelenskiy-1896458282.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато