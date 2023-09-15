https://ria.ru/20230915/svalki-1896444391.html

В Приамурье еще десять фото-ловушек будут бороться с незаконными свалками

В Приамурье еще десять фото-ловушек будут бороться с незаконными свалками - РИА Новости, 15.09.2023

В Приамурье еще десять фото-ловушек будут бороться с незаконными свалками

Жители Приамурья заплатили более 1 миллиона рублей штрафов за незаконные свалки, выявлять нарушителей будут еще 10 новых фото-ловушек, сообщает правительство... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T06:36

2023-09-15T06:36

2023-09-15T11:17

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен – РИА Новости. Жители Приамурья заплатили более 1 миллиона рублей штрафов за незаконные свалки, выявлять нарушителей будут еще 10 новых фото-ловушек, сообщает правительство региона. "Люди, которые считают нормальным вывезти в лес грузовик мусора, должны понимать, какие последствия могут быть для них лично. К совести таких граждан, как правило, призывать бессмысленно, но крупные штрафы - хороший довод. Кроме этого, о нарушителях стали чаще сообщать жители региона, которым точно также не нравятся залежи мусора вдоль дорог и на лесных полянах. Работу по данному направлению будем вести до полного решения проблемы незаконных свалок, параллельно необходимо усиливать экологическое воспитание в школах", - рассказал губернатор Василий Орлов. Как отмечается в сообщении, камеры, которые устанавливают специалисты минприроды, помогают выявлять нарушителей в амурских лесах и привлекать их к ответственности. За два неполных года в Приамурье выявлено 839 несанкционированных свалок, большую часть уже ликвидировали. Графики по уборке оставшихся готовы, однако, работу специалистам усложняет регулярное появление новых залежей мусора. Часть из них обнаруживают на тех местах, где свалки ликвидировали совсем недавно. Найти нарушителей помогают систематические рейды, факты вывоза мусора фиксируются с помощью фото-ловушек. Данные передаются в УМВД России по Амурской области. Всего за 2022 и 2023 годы специалисты амурского минприроды рассмотрели 189 административных дел по фактам нарушений в сфере обращения с отходами.

https://ria.ru/20230828/kuban-1892773986.html

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россия, василий орлов (губернатор)