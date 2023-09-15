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Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы - РИА Новости, 15.09.2023
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
в мире
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дональд трамп
мегин келли
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец. "Если я не выиграю выборы, я думаю, нашей стране конец. Я думаю, это самые важные выборы из всех", - заявил Трамп в эфире шоу журналистки Мегин Келли. По мнению Трампа, в президентство Джо Байдена США "катятся в ад". Говоря о предъявленных ему обвинениях, Трамп заявил, что очень уверен в себе. "Меня это совсем не волнует, потому что я сражаюсь за страну, за людей", - сказал он. Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, мегин келли, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Мегин Келли, Джо Байден
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
Трамп заявил, что США катятся в ад и что в случае его поражения им придет конец
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец.
"Если я не выиграю выборы, я думаю, нашей стране конец. Я думаю, это самые важные выборы из всех", - заявил Трамп в эфире шоу журналистки Мегин Келли
. По мнению Трампа, в президентство Джо Байдена
США "катятся в ад".
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Говоря о предъявленных ему обвинениях, Трамп заявил, что очень уверен в себе. "Меня это совсем не волнует, потому что я сражаюсь за страну, за людей", - сказал он.
Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Президент РФ Владимир Путин
ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
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