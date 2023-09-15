Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/ssha-1896488718.html
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы - РИА Новости, 15.09.2023
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы
Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:00
2023-09-15T12:00
в мире
сша
дональд трамп
мегин келли
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец. "Если я не выиграю выборы, я думаю, нашей стране конец. Я думаю, это самые важные выборы из всех", - заявил Трамп в эфире шоу журналистки Мегин Келли. По мнению Трампа, в президентство Джо Байдена США "катятся в ад". Говоря о предъявленных ему обвинениях, Трамп заявил, что очень уверен в себе. "Меня это совсем не волнует, потому что я сражаюсь за страну, за людей", - сказал он. Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html
https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, мегин келли, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Мегин Келли, Джо Байден
Трамп считает, что США придет конец, если он не выиграет выборы

Трамп заявил, что США катятся в ад и что в случае его поражения им придет конец

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает выборы 2024 года самыми важными, потому что если он не будет избран, то, по его словам, его стране придет конец.
"Если я не выиграю выборы, я думаю, нашей стране конец. Я думаю, это самые важные выборы из всех", - заявил Трамп в эфире шоу журналистки Мегин Келли. По мнению Трампа, в президентство Джо Байдена США "катятся в ад".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
4 сентября, 08:00
Говоря о предъявленных ему обвинениях, Трамп заявил, что очень уверен в себе. "Меня это совсем не волнует, потому что я сражаюсь за страну, за людей", - сказал он.
Экс-президенту предъявлено свыше 90 обвинений в рамках четырех уголовных дел, в том числе о попытках переиграть в свою пользу результаты предыдущих выборов. Трамп, вновь баллотирующийся в президенты в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал все происходящее с Трампом преследованием по политическим мотивам.
Президент США Джо Байден во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Импичмент запущен, крах Байдена неизбежен
14 сентября, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампМегин КеллиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала