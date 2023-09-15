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США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023
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10:07 15.09.2023 (обновлено: 10:19 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ssha-1896460751.html
США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев
США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023
США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев
США усиливают взаимодействие с Британией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооруженных сил в РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:07
2023-09-15T10:19
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США усиливают взаимодействие с Британией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооруженных сил в текущие американские операции в разных районах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки — управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов", - отметил Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". По словам Патрушева, эти элиты США активно вмешиваются во внутренние процессы по всей Латинской Америке, Африке и Азии, выстраивают под себя новые альянсы. "Среди них трехстороннее партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, треугольник США – Япония – Республика Корея, которые нацелены на Китай, Россию, КНДР и другие страны региона, не подчиняющиеся воле Вашингтона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом одержим идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Токио", - написал Патрушев. Вынашиваются планы по созданию филиала северо-атлантического альянса в АТР, Вашингтон никак не может расстаться с мыслью и о "филиале" карманного НАТО на Ближнем Востоке, добавил он. "Усиливается взаимодействие с Англией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования вооруженных сил в текущие американские операции", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896460302.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, сша, aukus, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, США, AUKUS, НАТО
США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев

Патрушев: США усилили использование британских спецслужб в своих операциях

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США усиливают взаимодействие с Британией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооруженных сил в текущие американские операции в разных районах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки — управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов", - отметил Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик".
По словам Патрушева, эти элиты США активно вмешиваются во внутренние процессы по всей Латинской Америке, Африке и Азии, выстраивают под себя новые альянсы.
"Среди них трехстороннее партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, треугольник США – Япония – Республика Корея, которые нацелены на Китай, Россию, КНДР и другие страны региона, не подчиняющиеся воле Вашингтона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом одержим идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Токио", - написал Патрушев.
Вынашиваются планы по созданию филиала северо-атлантического альянса в АТР, Вашингтон никак не может расстаться с мыслью и о "филиале" карманного НАТО на Ближнем Востоке, добавил он.
"Усиливается взаимодействие с Англией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования вооруженных сил в текущие американские операции", - добавил Патрушев.
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В миреРоссияВашингтон (штат)Николай ПатрушевСШАAUKUSНАТО
 
 
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