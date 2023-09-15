https://ria.ru/20230915/ssha-1896460751.html

США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев

США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.09.2023

США усилили использование британских спецслужб, заявил Патрушев

США усиливают взаимодействие с Британией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооруженных сил в РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:07

2023-09-15T10:07

2023-09-15T10:19

в мире

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николай патрушев

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США усиливают взаимодействие с Британией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования британских вооруженных сил в текущие американские операции в разных районах мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Политикоформирующие круги США убедили себя в якобы особом мессианском предназначении Америки — управлять миром посредством проведения силовой внешней политики, не признавая ничьих интересов", - отметил Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". По словам Патрушева, эти элиты США активно вмешиваются во внутренние процессы по всей Латинской Америке, Африке и Азии, выстраивают под себя новые альянсы. "Среди них трехстороннее партнерство AUKUS с Великобританией и Австралией, треугольник США – Япония – Республика Корея, которые нацелены на Китай, Россию, КНДР и другие страны региона, не подчиняющиеся воле Вашингтона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Белый дом одержим идеей сформировать сетевую структуру безопасности, в которой значительное место отводится Токио", - написал Патрушев. Вынашиваются планы по созданию филиала северо-атлантического альянса в АТР, Вашингтон никак не может расстаться с мыслью и о "филиале" карманного НАТО на Ближнем Востоке, добавил он. "Усиливается взаимодействие с Англией в целях использования потенциала ее спецслужб, технологических достижений и интегрирования вооруженных сил в текущие американские операции", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896460302.html

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вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

в мире, россия, вашингтон (штат), николай патрушев, сша, aukus, нато