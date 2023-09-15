https://ria.ru/20230915/spetssluzhby-1896461961.html

В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб

В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб - РИА Новости, 15.09.2023

В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб

Сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров, обезврежены за... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:15

2023-09-15T10:15

2023-09-15T10:15

безопасность

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров, обезврежены за последние годы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых "молодых демократических лидеров", которые затем будут использованы для организации госпереворотов для создания в ранее самостоятельных государствах зависимых от Запада режимов, отметил Патрушев. "Обыденностью стало, когда подготовленные таким образом "руководители" на деле оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, Ми-6 и других западных спецслужб", - констатировал Патрушев. По его словам, дополнительные рычаги влияния западники получают "путем втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур", которые затем становятся проводниками "вредоносных идей" в ущерб национальным интересам своих государств. "За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20220620/shpionazh-1796703672.html

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности рф