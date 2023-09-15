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В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб - РИА Новости, 15.09.2023
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10:15 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/spetssluzhby-1896461961.html
В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб
В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб - РИА Новости, 15.09.2023
В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб
Сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров, обезврежены за... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:15
2023-09-15T10:15
безопасность
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров, обезврежены за последние годы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик". Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых "молодых демократических лидеров", которые затем будут использованы для организации госпереворотов для создания в ранее самостоятельных государствах зависимых от Запада режимов, отметил Патрушев. "Обыденностью стало, когда подготовленные таким образом "руководители" на деле оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, Ми-6 и других западных спецслужб", - констатировал Патрушев. По его словам, дополнительные рычаги влияния западники получают "путем втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур", которые затем становятся проводниками "вредоносных идей" в ущерб национальным интересам своих государств. "За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20220620/shpionazh-1796703672.html
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безопасность, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ
В последние годы в России обезвредили сотни агентов зарубежных спецслужб

Патрушев: за последние годы обезвредили сотни сотрудников зарубежных спецслужб

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сотни сотрудников зарубежных спецслужб и других лиц, причастных к разведывательно-подрывной работе против России и ее стратегических партнеров, обезврежены за последние годы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик".
Сегодня США и Европа тратят огромные ресурсы на поиск и воспитание в специализированных образовательных центрах так называемых "молодых демократических лидеров", которые затем будут использованы для организации госпереворотов для создания в ранее самостоятельных государствах зависимых от Запада режимов, отметил Патрушев.
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"Обыденностью стало, когда подготовленные таким образом "руководители" на деле оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, Ми-6 и других западных спецслужб", - констатировал Патрушев.
По его словам, дополнительные рычаги влияния западники получают "путем втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур", которые затем становятся проводниками "вредоносных идей" в ущерб национальным интересам своих государств.
"За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров", - отметил Патрушев.
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