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Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 15.09.2023 (обновлено: 21:56 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896631457.html
Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин
Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023
Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин
Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:14
2023-09-15T21:56
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
андрей клычков
владимир путин
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости. Ход спецоперацииУже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, все они руководствуются патриотическими соображениями, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что российские подразделения в зоне СВО на 85-90 процентов укомплектованы современными образцами вооружений. Обстрелы и провокации КиеваСредства РЭБ подавили беспилотник на территории Ливенского района Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря. Пятнадцать человек пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил Минздрав Запорожской области. Первый удар ВСУ нанесли ракетой, потом город обстреляли из минометов и артиллерии, уточнил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следственный комитет начал проверку этой информации. Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов служат свидетельством террористической сущности режима Зеленского, заявил МИД России. Там отметили, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на подобные "вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима". Украинская полиция предъявила обвинения в криминальной деятельности погибшему почти год назад замглавы херсонской администрации Кириллу Стремоусову. В ведомстве пояснили, что "на Украине его смерть не подтверждена". Поставки западного оружия КиевуМинистр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставки Киеву ракет дальнего действия Taurus через "несколько недель". Пару дней назад глава МИД Украины отмечал, что Киев продвинулся вперед в переговорах о поставках этих ракет из Германии. Власти США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, пишет WSJ со ссылкой на источники в Белом доме. Миротворческие инициативыПосланник Ватикана планирует посетить Россию для обсуждения украинского вопроса, Москва готова общаться с ним по этой теме, заявил глава МИД Сергей Лавров.
россия
киев
украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
ПУТИН: УЖЕ 300 ТЫС ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗАПИСАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
2023-09-15T21:14
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PT0M21S
ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле
Военные Украины отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и показал видео, которое нашли на телефоне в украинском блиндаже.
2023-09-15T21:14
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PT1M24S
Волонтер из Германии доставил гуманитарную помощь в ДНР
Волонтер из Германии Николай Фаст доставил собранную в ФРГ гуманитарную помощь для школы имени Андрея Стенина на территории ДНР.
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россия, киев, украина, андрей клычков, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Андрей Клычков, Владимир Путин, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости.
2023-09-15T21:14
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Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин

Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в армию, заявил Путин

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобровольцы в Белгородской области
Добровольцы в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Добровольцы в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

  • Российские войска отразили две атаки украинских солдат в районе Работино на Запорожском направлении. ВСУ потеряли более 145 человек.
  • На Донецком направлении удалось отразить четыре атаки в районах Клещеевки и Майорска. ВСУ потеряли до 275 военных.
  • На Купянском направлении российские войска уничтожили до 20 украинских военных, а также гаубицу М777.
  • На Южнодонецком направлении отбита атака ВСУ у Новомайорского, здесь ликвидировано более 175 украинских военных.
  • На Херсонском направлении уничтожено до 75 украинских военных.
  • На Краснолиманском направлении в ДНР отбита атака у Торского, группировка войск "Центр" уничтожила до 55 украинских военных.
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, все они руководствуются патриотическими соображениями, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что российские подразделения в зоне СВО на 85-90 процентов укомплектованы современными образцами вооружений.

Обстрелы и провокации Киева

Средства РЭБ подавили беспилотник на территории Ливенского района Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.
Пятнадцать человек пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил Минздрав Запорожской области. Первый удар ВСУ нанесли ракетой, потом город обстреляли из минометов и артиллерии, уточнил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следственный комитет начал проверку этой информации.
Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов служат свидетельством террористической сущности режима Зеленского, заявил МИД России. Там отметили, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на подобные "вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".
Украинская полиция предъявила обвинения в криминальной деятельности погибшему почти год назад замглавы херсонской администрации Кириллу Стремоусову. В ведомстве пояснили, что "на Украине его смерть не подтверждена".

Поставки западного оружия Киеву

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставки Киеву ракет дальнего действия Taurus через "несколько недель". Пару дней назад глава МИД Украины отмечал, что Киев продвинулся вперед в переговорах о поставках этих ракет из Германии.
Власти США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, пишет WSJ со ссылкой на источники в Белом доме.

Миротворческие инициативы

Посланник Ватикана планирует посетить Россию для обсуждения украинского вопроса, Москва готова общаться с ним по этой теме, заявил глава МИД Сергей Лавров.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаАндрей КлычковВладимир ПутинВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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