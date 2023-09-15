https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896631457.html

Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин

Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2023

Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин

Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T21:14

2023-09-15T21:14

2023-09-15T21:56

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

андрей клычков

владимир путин

владимир леонтьев (новая каховка)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости. Ход спецоперацииУже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, все они руководствуются патриотическими соображениями, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что российские подразделения в зоне СВО на 85-90 процентов укомплектованы современными образцами вооружений. Обстрелы и провокации КиеваСредства РЭБ подавили беспилотник на территории Ливенского района Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря. Пятнадцать человек пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил Минздрав Запорожской области. Первый удар ВСУ нанесли ракетой, потом город обстреляли из минометов и артиллерии, уточнил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следственный комитет начал проверку этой информации. Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов служат свидетельством террористической сущности режима Зеленского, заявил МИД России. Там отметили, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на подобные "вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима". Украинская полиция предъявила обвинения в криминальной деятельности погибшему почти год назад замглавы херсонской администрации Кириллу Стремоусову. В ведомстве пояснили, что "на Украине его смерть не подтверждена". Поставки западного оружия КиевуМинистр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставки Киеву ракет дальнего действия Taurus через "несколько недель". Пару дней назад глава МИД Украины отмечал, что Киев продвинулся вперед в переговорах о поставках этих ракет из Германии. Власти США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, пишет WSJ со ссылкой на источники в Белом доме. Миротворческие инициативыПосланник Ватикана планирует посетить Россию для обсуждения украинского вопроса, Москва готова общаться с ним по этой теме, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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киев

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО ПУТИН: УЖЕ 300 ТЫС ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗАПИСАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СВО 2023-09-15T21:14 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, андрей клычков, владимир путин, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), видео