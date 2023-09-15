Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в ВС, заявил Путин
Спецоперация, 15 сентября: 300 тысяч добровольцев пришли в армию, заявил Путин
Добровольцы в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Об обстрелах и провокациях со стороны Киева, ходе спецоперации и поставках Киеву западного оружия — в материале РИА Новости.
Ход спецоперации
- Российские войска отразили две атаки украинских солдат в районе Работино на Запорожском направлении. ВСУ потеряли более 145 человек.
- На Донецком направлении удалось отразить четыре атаки в районах Клещеевки и Майорска. ВСУ потеряли до 275 военных.
- На Купянском направлении российские войска уничтожили до 20 украинских военных, а также гаубицу М777.
- На Южнодонецком направлении отбита атака ВСУ у Новомайорского, здесь ликвидировано более 175 украинских военных.
- На Херсонском направлении уничтожено до 75 украинских военных.
- На Краснолиманском направлении в ДНР отбита атака у Торского, группировка войск "Центр" уничтожила до 55 украинских военных.
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации, все они руководствуются патриотическими соображениями, заявил Владимир Путин. Он также отметил, что российские подразделения в зоне СВО на 85-90 процентов укомплектованы современными образцами вооружений.
Обстрелы и провокации Киева
Средства РЭБ подавили беспилотник на территории Ливенского района Орловской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских безэкипажных катеров в юго-западной части Черного моря.
Пятнадцать человек пострадали при ударе ВСУ по Новой Каховке, сообщил Минздрав Запорожской области. Первый удар ВСУ нанесли ракетой, потом город обстреляли из минометов и артиллерии, уточнил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в одном из регионов спецоперации, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Следственный комитет начал проверку этой информации.
Угрозы представителя теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов служат свидетельством террористической сущности режима Зеленского, заявил МИД России. Там отметили, что будут добиваться реакции профильных многосторонних структур на подобные "вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады киевского режима".
Украинская полиция предъявила обвинения в криминальной деятельности погибшему почти год назад замглавы херсонской администрации Кириллу Стремоусову. В ведомстве пояснили, что "на Украине его смерть не подтверждена".
Поставки западного оружия Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность поставки Киеву ракет дальнего действия Taurus через "несколько недель". Пару дней назад глава МИД Украины отмечал, что Киев продвинулся вперед в переговорах о поставках этих ракет из Германии.
Власти США изучают возможность передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, пишет WSJ со ссылкой на источники в Белом доме.
Миротворческие инициативы
Посланник Ватикана планирует посетить Россию для обсуждения украинского вопроса, Москва готова общаться с ним по этой теме, заявил глава МИД Сергей Лавров.