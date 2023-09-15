https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896536509.html

Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2023

Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении

На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:29

2023-09-15T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885768164_0:34:3104:1780_1920x0_80_0_0_5916ef557e19374437705f29cc464681.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Майорска ДНР, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)