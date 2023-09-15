https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896536509.html
Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении
Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 15.09.2023
Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении
На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:29
2023-09-15T14:43
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. На донецком направлении, отметили в ведомстве, подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Майорска ДНР, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Минобороны заявило о четырех отраженных атаках ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: у Клещеевки и Майорска отражены 4 атаки, ВСУ потеряли до 275 солдат