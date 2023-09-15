ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 145 военных на Запорожском направлении
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Помимо этого, к западу от Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады.
Потери противника составили:
- более 145 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.
Донецкое направление
Потери противника:
- до 275 военнослужащих;
- четыре боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- три артиллерийские системы М777 производства США.
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 55 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- орудие Д-20.
Южнодонецкое направление
Группировка войск "Восток" отразила атаку ВСУ возле Новомайорского в ДНР. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике украинской 72-й механизированной бригады в районе Владимировки.
Потери противника составили:
- более 175 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы Д-30;
- орудие Д-20.
Купянское направление
Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Берестового и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, в районе Кисловки удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
Херсонское направление
Российские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Садового в Херсонской области они также ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить узел связи украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, а возле Новолозоватки в Днепропетровской области — радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, бойцы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 41 беспилотник.