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ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 15.09.2023 (обновлено: 15:53 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896535888.html
ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино
ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино - РИА Новости, 15.09.2023
ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино
Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:28
2023-09-15T15:53
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
украина
донецкая народная республика
великобритания
сша
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Помимо этого, к западу от Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады.Потери противника составили:Кроме того, российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе Клещеевки и Майорска в ДНР. Также возле Авдеевки удалось уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку ВСУ возле Новомайорского в ДНР. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике украинской 72-й механизированной бригады в районе Владимировки.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Берестового и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, в районе Кисловки удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Садового в Херсонской области они также ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить узел связи украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, а возле Новолозоватки в Днепропетровской области — радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кроме того, бойцы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 41 беспилотник.
https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html
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запорожская область
украина
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, украина, донецкая народная республика, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Великобритания, США
ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 145 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.
Помимо этого, к западу от Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады.
Потери противника составили:
  • более 145 военнослужащих;
  • три автомобиля.
Кроме того, российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.
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Вчера, 10:33

Донецкое направление

Группировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе Клещеевки и Майорска в ДНР. Также возле Авдеевки удалось уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника:
  • до 275 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • три артиллерийские системы М777 производства США.
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Торского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 55 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • орудие Д-20.
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Вчера, 14:48

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку ВСУ возле Новомайорского в ДНР. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике украинской 72-й механизированной бригады в районе Владимировки.
Потери противника составили:
  • более 175 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы Д-30;
  • орудие Д-20.
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Вчера, 08:00

Купянское направление

Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Берестового и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, в районе Кисловки удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.
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12 сентября, 08:00

Херсонское направление

Российские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Садового в Херсонской области они также ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить узел связи украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, а возле Новолозоватки в Днепропетровской области — радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, бойцы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.
В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 41 беспилотник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 сентября, 17:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская областьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияСША
 
 
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