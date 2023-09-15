https://ria.ru/20230915/spetsoperatsiya-1896535888.html

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино - РИА Новости, 15.09.2023

ВС России отразили две атаки украинских войск в районе Работино

Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:28

2023-09-15T14:28

2023-09-15T15:53

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки ВСУ возле села Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сводке.Помимо этого, к западу от Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады.Потери противника составили:Кроме того, российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовых отрядов в районе Клещеевки и Майорска в ДНР. Также возле Авдеевки удалось уничтожить склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" отразила две атаки штурмовых отрядов украинской 63-й механизированной бригады в районе Торского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку ВСУ возле Новомайорского в ДНР. Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике украинской 72-й механизированной бригады в районе Владимировки.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удар по живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Берестового и Кисловки в Харьковской области. Кроме того, в районе Кисловки удалось уничтожить полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении. В районе Садового в Херсонской области они также ликвидировали склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах. В частности, в районе Новомихайловки в ДНР удалось уничтожить узел связи украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, а возле Новолозоватки в Днепропетровской области — радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кроме того, бойцы Черноморского флота обнаружили и ликвидировали два безэкипажных катера ВСУ в юго-западной части Черного моря.В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 41 беспилотник.

https://ria.ru/20230915/podarok-1896465830.html

https://ria.ru/20230915/taktika-1896482166.html

https://ria.ru/20230915/ugroza-1896545529.html

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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