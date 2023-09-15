https://ria.ru/20230915/soyuz-1896527973.html

Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС

Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС - РИА Новости, 15.09.2023

Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС

Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:08

2023-09-15T14:08

2023-09-15T14:49

космос - риа наука

байконур (город)

олег кононенко

земля

николай чуб

роскосмос

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуск", - сказал он. В основной экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Старт ракеты намечен на 18.44 мск 15 сентября. Стыковка с МКС должна состояться в 21.56 мск. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос. Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230901/issledovaniya-1893669123.html

https://ria.ru/20230914/mks-1896405889.html

байконур (город)

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космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, земля, николай чуб, роскосмос