Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС
Госкомиссия разрешила пуск "Союза МС-24" с двумя россиянами и американкой к МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб перед отправкой на космодром Байконур. 15 сентября 2023
Члены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб перед отправкой на космодром Байконур. 15 сентября 2023
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
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"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуск", - сказал он.
В основной экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Старт ракеты намечен на 18.44 мск 15 сентября. Стыковка с МКС должна состояться в 21.56 мск.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.