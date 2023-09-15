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Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС - РИА Новости, 15.09.2023
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14:08 15.09.2023 (обновлено: 14:49 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/soyuz-1896527973.html
Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС
Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС - РИА Новости, 15.09.2023
Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС
Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:08
2023-09-15T14:49
космос - риа наука
байконур (город)
олег кононенко
земля
николай чуб
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса". "Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуск", - сказал он. В основной экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Старт ракеты намечен на 18.44 мск 15 сентября. Стыковка с МКС должна состояться в 21.56 мск. Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос. Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230901/issledovaniya-1893669123.html
https://ria.ru/20230914/mks-1896405889.html
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космос - риа наука, байконур (город), олег кононенко, земля, николай чуб, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Олег Кононенко, Земля, Николай Чуб, Роскосмос
Госкомиссия разрешила пуск корабля "Союза МС-24" к МКС

Госкомиссия разрешила пуск "Союза МС-24" с двумя россиянами и американкой к МКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб перед отправкой на космодром Байконур. 15 сентября 2023
Члены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и космонавт Роскосмоса Николай Чуб перед отправкой на космодром Байконур. 15 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Члены основного экипажа астронавт НАСА Лорал О'Хара, космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко и космонавт "Роскосмоса" Николай Чуб перед отправкой на космодром Байконур. 15 сентября 2023
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 15 сен – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и дальнейшему пуску ракету "Союз-2.1а", которая в пятницу отправит к Международной космической станции корабль "Союз МС-24" с двумя россиянами и американкой, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".
«
"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуск", - сказал он.
МКС - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
"Роскосмос" согласовал с партнерами планы по использованию МКС до 2030 года
1 сентября, 14:35
В основной экипаж корабля вошли российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американская астронавтка Лорал О'Хара. Старт ракеты намечен на 18.44 мск 15 сентября. Стыковка с МКС должна состояться в 21.56 мск.
Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. Для россиян запланированы около 60 научных экспериментов, в том числе семь новых, и до четырёх выходов в открытый космос.
Экипаж "Союза МС-24" сменит на станции российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Они прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на "Союзе МС-22". На корабле произошла разгерметизация контура системы охлаждения, поэтому его заменили "Союзом МС-23", на котором Прокопьев с Петелиным и Рубио и вернутся на Землю 27 сентября 2023 года.
Запуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российские космонавты идут на новый рекорд полета на МКС
14 сентября, 19:54
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Олег КононенкоЗемляНиколай ЧубРоскосмос
 
 
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