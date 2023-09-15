https://ria.ru/20230915/sovid-1896622856.html

В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19

В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19 - РИА Новости, 15.09.2023

В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:08

2023-09-15T20:08

2023-09-15T20:08

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италия

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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны. В период с 7 по 13 сентября в стране зафиксирована почти 31 тысяча случаев заражения, ранее за аналогичный срок были зарегистрированы 23 тысячи новых больных. Аналогичным образом вырос коэффициент заражений по отношению к общему населению – за минувшую неделю он дошел до 52 случаев на 100 тысяч жителей. “Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, соответствующую рамкам на европейском уровне, и начало учебного года на территории страны, предлагается усилить запланированные меры защиты и профилактики, уделяя особое внимание кампании вакцинации” – говорится в документе. На фоне роста заражений в минувшую пятницу минздрав вновь сделал обязательным тестирование на COVID-19 для поступивших в отделения оперативной медпомощи с соответствующими симптомами. Тест также стал необходим тем, кому приходится переводиться из одного учреждения в другое и для входа в дома по уходу за инвалидами и престарелыми.

https://ria.ru/20230914/opros-1896316241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/kovid-1893205165.html

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в мире, здоровье - общество, италия