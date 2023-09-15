https://ria.ru/20230915/sovid-1896622856.html
В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19
В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19 - РИА Новости, 15.09.2023
В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19
Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:08
2023-09-15T20:08
2023-09-15T20:08
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здоровье - общество
италия
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РИМ, 15 сен – РИА Новости. Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны. В период с 7 по 13 сентября в стране зафиксирована почти 31 тысяча случаев заражения, ранее за аналогичный срок были зарегистрированы 23 тысячи новых больных. Аналогичным образом вырос коэффициент заражений по отношению к общему населению – за минувшую неделю он дошел до 52 случаев на 100 тысяч жителей. “Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, соответствующую рамкам на европейском уровне, и начало учебного года на территории страны, предлагается усилить запланированные меры защиты и профилактики, уделяя особое внимание кампании вакцинации” – говорится в документе. На фоне роста заражений в минувшую пятницу минздрав вновь сделал обязательным тестирование на COVID-19 для поступивших в отделения оперативной медпомощи с соответствующими симптомами. Тест также стал необходим тем, кому приходится переводиться из одного учреждения в другое и для входа в дома по уходу за инвалидами и престарелыми.
https://ria.ru/20230914/opros-1896316241.html
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в мире, здоровье - общество, италия
В мире, Здоровье - Общество, Италия
В Италии сильно выросло число заражений СOVID-19
В Италии рост числа заражений СOVID-19 за неделю составил 44%
РИМ, 15 сен – РИА Новости. Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Италии составил за неделю 44%, свидетельствует специальный бюллетень минздрава страны.
В период с 7 по 13 сентября в стране зафиксирована почти 31 тысяча случаев заражения, ранее за аналогичный срок были зарегистрированы 23 тысячи новых больных.
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Аналогичным образом вырос коэффициент заражений по отношению к общему населению – за минувшую неделю он дошел до 52 случаев на 100 тысяч жителей.
«
“Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию, соответствующую рамкам на европейском уровне, и начало учебного года на территории страны, предлагается усилить запланированные меры защиты и профилактики, уделяя особое внимание кампании вакцинации” – говорится в документе.
На фоне роста заражений в минувшую пятницу минздрав вновь сделал обязательным тестирование на COVID-19 для поступивших в отделения оперативной медпомощи с соответствующими симптомами. Тест также стал необходим тем, кому приходится переводиться из одного учреждения в другое и для входа в дома по уходу за инвалидами и престарелыми.
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