https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html

Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой

Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой - РИА Новости, 15.09.2023

Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой

"Плохой" или "очень плохой" считает экономическую ситуацию в Чехии почти две трети опрошенных, явствует из опубликованных в пятницу результатов исследования,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:27

2023-09-15T16:27

2023-09-15T16:48

в мире

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2070c3b82347181346cfaa1a52a0f252.jpg

ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. "Плохой" или "очень плохой" считает экономическую ситуацию в Чехии почти две трети опрошенных, явствует из опубликованных в пятницу результатов исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ). "Очень плохой" назвали экономическую ситуацию в республике 16% ее жителей, еще 41% считает ее "плохой". При этом 1% чехов полагает, что ситуация "очень хорошая", а 15% - что просто "хорошая". Около 25% граждан ответили, что ситуация в экономике "и не хорошая, и не плохая", - говорится в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования. При этом свой собственный уровень жизни жители страны оценивают гораздо выше, чем уровень своей экономики. "Очень хорошим" считают уровень жизни своей семьи 15% опрошенных, а "скорее хорошим" назвали его 44% респондентов. Ответ "скорее плохой" дали 32% участников опроса, а "очень плохим" назвал свой жизненный уровень лишь 1% граждан. Интересно взглянуть на то, как отвечали на анкету различные категории респондентов. Например, молодые люди до 30 лет и мужчины более удовлетворены своим положением, чем люди более старшего возраста и женщины. Естественно, что сторонники компартии и оппозиционных парламентских движений "Свобода и прямая демократия" и ANO ("Акция недовольных граждан") более критично относятся к нынешней экономической ситуации, чем сторонники правящих либеральных партий. Более удовлетворены положением своих дел люди с более высоким уровнем образования и работники умственного труда. Исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 16 мая по 24 июля этого года, в нем приняли участие 929 человек разного возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.

https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html

https://ria.ru/20230913/bezhentsy-1896224824.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия