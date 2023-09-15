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Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой - РИА Новости, 15.09.2023
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16:27 15.09.2023 (обновлено: 16:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/situatsiya-1896578811.html
Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой
Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой - РИА Новости, 15.09.2023
Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой
"Плохой" или "очень плохой" считает экономическую ситуацию в Чехии почти две трети опрошенных, явствует из опубликованных в пятницу результатов исследования,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:27
2023-09-15T16:48
в мире
чехия
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. "Плохой" или "очень плохой" считает экономическую ситуацию в Чехии почти две трети опрошенных, явствует из опубликованных в пятницу результатов исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ). "Очень плохой" назвали экономическую ситуацию в республике 16% ее жителей, еще 41% считает ее "плохой". При этом 1% чехов полагает, что ситуация "очень хорошая", а 15% - что просто "хорошая". Около 25% граждан ответили, что ситуация в экономике "и не хорошая, и не плохая", - говорится в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования. При этом свой собственный уровень жизни жители страны оценивают гораздо выше, чем уровень своей экономики. "Очень хорошим" считают уровень жизни своей семьи 15% опрошенных, а "скорее хорошим" назвали его 44% респондентов. Ответ "скорее плохой" дали 32% участников опроса, а "очень плохим" назвал свой жизненный уровень лишь 1% граждан. Интересно взглянуть на то, как отвечали на анкету различные категории респондентов. Например, молодые люди до 30 лет и мужчины более удовлетворены своим положением, чем люди более старшего возраста и женщины. Естественно, что сторонники компартии и оппозиционных парламентских движений "Свобода и прямая демократия" и ANO ("Акция недовольных граждан") более критично относятся к нынешней экономической ситуации, чем сторонники правящих либеральных партий. Более удовлетворены положением своих дел люди с более высоким уровнем образования и работники умственного труда. Исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 16 мая по 24 июля этого года, в нем приняли участие 929 человек разного возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
https://ria.ru/20230915/chekhiya-1896494381.html
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Опрос: 57 процентов чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой

ЦИОМ: 57% опрошенных чехов считают экономическую ситуацию в стране плохой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Прага. Архивное фото
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ПРАГА, 15 сен – РИА Новости. "Плохой" или "очень плохой" считает экономическую ситуацию в Чехии почти две трети опрошенных, явствует из опубликованных в пятницу результатов исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ).
«
"Очень плохой" назвали экономическую ситуацию в республике 16% ее жителей, еще 41% считает ее "плохой". При этом 1% чехов полагает, что ситуация "очень хорошая", а 15% - что просто "хорошая". Около 25% граждан ответили, что ситуация в экономике "и не хорошая, и не плохая", - говорится в комментарии агентства ЦИОМ к результатам исследования.
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При этом свой собственный уровень жизни жители страны оценивают гораздо выше, чем уровень своей экономики. "Очень хорошим" считают уровень жизни своей семьи 15% опрошенных, а "скорее хорошим" назвали его 44% респондентов. Ответ "скорее плохой" дали 32% участников опроса, а "очень плохим" назвал свой жизненный уровень лишь 1% граждан.
Интересно взглянуть на то, как отвечали на анкету различные категории респондентов. Например, молодые люди до 30 лет и мужчины более удовлетворены своим положением, чем люди более старшего возраста и женщины. Естественно, что сторонники компартии и оппозиционных парламентских движений "Свобода и прямая демократия" и ANO ("Акция недовольных граждан") более критично относятся к нынешней экономической ситуации, чем сторонники правящих либеральных партий. Более удовлетворены положением своих дел люди с более высоким уровнем образования и работники умственного труда.
Исследование было проведено агентством ЦИОМ в период с 16 мая по 24 июля этого года, в нем приняли участие 929 человек разного возраста, вероисповедания, уровня образования, профессионального и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
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