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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда" - РИА Новости, 15.09.2023
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06:54 15.09.2023 (обновлено: 07:46 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/shoygu-1896444642.html
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда"
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда" - РИА Новости, 15.09.2023
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда"
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье, при этом министр потребовал максимально... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:54
2023-09-15T07:46
россия
приморский край
дальний восток
сергей шойгу
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье, при этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок, сообщили в Минобороны России."Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае и утром посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа.В министерстве уточнили, что министр обороны России заслушал доклад директора "Звезды" о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса."Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок", - отметили в ведомстве.ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
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россия, приморский край, дальний восток, сергей шойгу
Россия, Приморский край, Дальний Восток, Сергей Шойгу
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда"

Минобороны: Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на заводе "Звезда" в Приморье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье, при этом министр потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае и утром посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа.
В министерстве уточнили, что министр обороны России заслушал доклад директора "Звезды" о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса.
"Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок", - отметили в ведомстве.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
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