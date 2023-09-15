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В Оренбургской области отменено порядка 10 тысяч проверок для бизнеса

В Оренбургской области отменено порядка 10 тысяч проверок для бизнеса - РИА Новости, 15.09.2023

В Оренбургской области отменено порядка 10 тысяч проверок для бизнеса

В Оренбургской области отменено порядка 10 тысяч проверок для предпринимателей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:57

2023-09-15T12:57

2023-09-15T12:57

оренбургская область

денис паслер

вячеслав тимченко

владимир путин

оренбург

совет федерации рф

оренбургская область

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Оренбургской области отменено порядка 10 тысяч проверок для предпринимателей, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По данным пресс-службы регионального правительства, заявление прозвучало по итогам встречи главы региона с сенаторами Совета Федерации – председателями комитетов верхней палаты российского парламента Вячеславом Тимченко и Андреем Шевченко. "Мы отменили порядка 10 тысяч проверок. И нужно отметить, что обратная связь от предпринимателей очень позитивная. Бизнес становится все более ответственным. Предприниматели стараются оправдать доверие, а государство переходит на проактивный режим регулирования их деятельности", - отметил Паслер. По словам губернатора, если в 2021 году Оренбургская область занимала по улучшению делового климата в регионе 59 место в стране и последнее в Приволжском федеральном округе, то в этом году регион вошел в топ-20 по России и занял шестое место в ПФО. "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу максимально сократить число проверок. В Оренбуржье мы организовали эту работу не просто на межведомственном уровне, а с участием руководителей органов власти. Процесс сразу получил требуемое ускорение: количество проверок уменьшилось кратно, что способствовало улучшению делового климата в регионе", - приводит пресс-служба слова губернатора. Предметом обсуждения с сенаторами стали вопросы контрольно-надзорной деятельности. Эта же тема стала центральной на выездном заседании комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности совместно с комиссией Совфеда по мониторингу законодательства в сфере госконтроля, которое проходит в Оренбурге. "Сошлись во мнении с сенаторами, что точно такие же условия необходимо создавать в госсекторе. В первую очередь, это касается проверок в учреждениях социальной сферы. Один из инструментов, который может заменить контроль надзорных органов - профилактические визиты. Руководитель может сам пригласить представителя надзорного ведомства и познакомить с работой организации", - отметил Паслер. По итогам встречи губернатор заявил, что оренбургские региональные практики по снижению административных барьеров и сокращению контрольных мероприятий могут стать модельными для всей страны. Сенаторы намерены масштабировать опыт Оренбургской области. "Главная роль сейчас должна быть за профилактикой. Об этом говорят законодатели, федеральные эксперты, коллеги в Оренбуржье", - приводит пресс-служба слова Паслера.

https://ria.ru/20230908/zaymy-1895034833.html

https://ria.ru/20220531/otsrochka-1791990193.html

оренбург

оренбургская область

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Алёна Пава

денис паслер, вячеслав тимченко, владимир путин, оренбург, совет федерации рф, оренбургская область