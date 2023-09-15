https://ria.ru/20230915/pozhar-1896594760.html
На Кубани потушили крупный пожар на складе
На Кубани потушили крупный пожар на складе - РИА Новости, 15.09.2023
На Кубани потушили крупный пожар на складе
Спасатели полностью потушили складское помещение в Северском районе Кубани, площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:28
2023-09-15T17:28
2023-09-15T17:28
происшествия
северский район
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Спасатели полностью потушили складское помещение в Северском районе Кубани, площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным министерства, в пятницу около пяти утра в станице Новодмитриевская Северского района Кубани загорелось складское помещение на улице Советская. Спасатели локализовали возгорание на площади 2000 квадратных метров. "В 17.01 полная ликвидация", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекались 78 человек и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896526819.html
северский район
советский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северский район, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северский район, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани потушили крупный пожар на складе
На Кубани потушили пожар на складе, достигавший площади в две тысячи квадратов