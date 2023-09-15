https://ria.ru/20230915/pozhar-1896452794.html

Возгорание на складе на Кубани локализовали

Возгорание на складе на Кубани локализовали - РИА Новости, 15.09.2023

Возгорание на складе на Кубани локализовали

Пожар произошел в складском помещении кубанской станицы Новодмитриевская, возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:09

2023-09-15T09:09

2023-09-15T09:09

происшествия

северский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Пожар произошел в складском помещении кубанской станицы Новодмитриевская, возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным министерства, в пятницу утром в станице Новодмитриевская Северского района Кубани загорелось складское помещение на улице Советская, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. "В 7.46 локализация на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекается 71 человек и 26 единиц техники.

https://ria.ru/20230915/pozhar-1896434416.html

северский район

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)