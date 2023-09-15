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Возгорание на складе на Кубани локализовали - РИА Новости, 15.09.2023
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09:09 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/pozhar-1896452794.html
Возгорание на складе на Кубани локализовали
Возгорание на складе на Кубани локализовали - РИА Новости, 15.09.2023
Возгорание на складе на Кубани локализовали
Пожар произошел в складском помещении кубанской станицы Новодмитриевская, возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:09
2023-09-15T09:09
происшествия
северский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Пожар произошел в складском помещении кубанской станицы Новодмитриевская, возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным министерства, в пятницу утром в станице Новодмитриевская Северского района Кубани загорелось складское помещение на улице Советская, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. "В 7.46 локализация на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлекается 71 человек и 26 единиц техники.
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происшествия, северский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание на складе на Кубани локализовали

Возгорание на складе на Кубани локализовали на двух тысячах квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 сен - РИА Новости. Пожар произошел в складском помещении кубанской станицы Новодмитриевская, возгорание локализовано на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
По данным министерства, в пятницу утром в станице Новодмитриевская Северского района Кубани загорелось складское помещение на улице Советская, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
"В 7.46 локализация на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекается 71 человек и 26 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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