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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 15.09.2023 (обновлено: 17:27 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/postradavshie-1896594360.html
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 - РИА Новости, 15.09.2023
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:26
2023-09-15T17:27
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия. Ракета была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов", - сообщили в Минздраве Херсонской области.Как рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел Новой Каховки очередным гнусным преступлением Украины.
новая каховка
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РИА Новости
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96
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15

Минздрав: число пострадавших из-за удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале.
Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия. Ракета была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов", - сообщили в Минздраве Херсонской области.
Как рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел Новой Каховки очередным гнусным преступлением Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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