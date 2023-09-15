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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15

Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 - РИА Новости, 15.09.2023

Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15

Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:26

2023-09-15T17:26

2023-09-15T17:27

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия. Ракета была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов", - сообщили в Минздраве Херсонской области.Как рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел Новой Каховки очередным гнусным преступлением Украины.

новая каховка

херсонская область

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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке 2023-09-15T17:26 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины