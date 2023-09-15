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Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15 - РИА Новости, 15.09.2023
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:26
2023-09-15T17:26
2023-09-15T17:27
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости. Число пострадавших в Новой Каховке после утреннего обстрела ВСУ возросло до 15 человек, один госпитализирован, сообщил Минздрав региона в телеграм-канале. Жилой квартал в Новой Каховке был обстрелян в пятницу в 9.20 с применением тяжелого натовского оружия. Ракета была начинена поражающими элементами, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Пятнадцать человек пострадали в результате сегодняшнего обстрела Новой Каховки со стороны украинских националистов", - сообщили в Минздраве Херсонской области.Как рассказал министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, 14 пациентам помощь оказывается амбулаторно, одного с осколочными ранениями госпитализировали в Геническую центральную районную больницу. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел Новой Каховки очередным гнусным преступлением Украины.
новая каховка
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
2023-09-15T17:26
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15
Минздрав: число пострадавших из-за удара ВСУ по Новой Каховке выросло до 15