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В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе - РИА Новости, 15.09.2023
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21:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/podrostok-1896634636.html
В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе
В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе - РИА Новости, 15.09.2023
В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе
Полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T21:40
2023-09-15T21:40
происшествия
нижний новгород
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авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло вечером в пятницу на проспекте Гагарина. "По предварительной информации, сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании на патрульном автомобиле совершил наезд на 14-летнего ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Полицейский незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков", - говорится в сообщении. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, по имеющимся на данный момент сведениям, его жизни ничего не угрожает. "Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html
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происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф, авто, россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ, Авто, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе

В Нижнем Новгороде полицейские на патрульной машине сбили подростка на переходе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло вечером в пятницу на проспекте Гагарина.
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«
"По предварительной информации, сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании на патрульном автомобиле совершил наезд на 14-летнего ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Полицейский незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков", - говорится в сообщении.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, по имеющимся на данный момент сведениям, его жизни ничего не угрожает.
«
"Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.
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