https://ria.ru/20230915/podrostok-1896634636.html

В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе

В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе - РИА Новости, 15.09.2023

В Нижнем Новгороде патрульная машина полиции сбила подростка на переходе

Полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T21:40

2023-09-15T21:40

2023-09-15T21:40

происшествия

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нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Полицейский на патрульном автомобиле сбил подростка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, мальчик в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло вечером в пятницу на проспекте Гагарина. "По предварительной информации, сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании на патрульном автомобиле совершил наезд на 14-летнего ребенка, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу. Полицейский незамедлительно сообщил о происшествии в дежурную часть и вызвал на место медиков", - говорится в сообщении. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, по имеющимся на данный момент сведениям, его жизни ничего не угрожает. "Действиям полицейского будет дана принципиальная оценка со стороны руководства ГУ МВД России по Нижегородской области, и он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230907/taksist-1894838755.html

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происшествия, нижний новгород, гибдд мвд рф, авто, россия, нижегородская область