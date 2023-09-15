https://ria.ru/20230915/patrushev-1896463855.html

Патрушев призвал объединиться страны, не терпящие паразитизма Запада

Патрушев призвал объединиться страны, не терпящие паразитизма Запада - РИА Новости, 15.09.2023

Патрушев призвал объединиться страны, не терпящие паразитизма Запада

Большей части человечества, не согласной с ролью "кормовой базы" Запада-"паразита", важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:21

2023-09-15T10:21

2023-09-15T11:41

николай патрушев

россия

сша

латинская америка

африка

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большей части человечества, не согласной с ролью "кормовой базы" Запада-"паразита", важно объединиться и окончательно выйти из-под влияния западного неоколониализма, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Человечество вошло в переломную эпоху, новый период мировой истории. Речь не просто об изменении миропорядка, переформатировании системы международных отношений, эволюции лежащих в основе мировой архитектуры доктрин и ценностей. Сегодня происходят глубинные, поистине тектонические перемены", - констатировал Патрушев в статье в российском журнале "Разведчик". По его словам, ставка на антигуманные, откровенно человеконенавистнические идеи давно стала визитной карточкой западноевропейских и американских элит, и врагами, подлежащими "перевоспитанию" любыми методами, в том числе силовыми, автоматически провозглашаются все государства и народы, которые не хотят следовать этим порочным идеям, а исповедуют и отстаивают свой путь. "Именно поэтому большей части человечества, не согласной сотворенной ей ролью "кормовой базы" Запада, важно объединиться иположить конец неоколониальной гегемонии, окончательно вывести своиполитические, экономические, социальные и культурные системы из-под влияния западной так называемой цивилизации", - подчеркнул Патрушев. Слом неоколониальной моделиПо его словам, сейчас окончательный слом претерпевает западноцентричный колониальный миропорядок, который зародился еще в эпоху крестовых походов и оформился во времена Великих географических открытий. "Именно тогда были заложены основы грабительской по своей природе западной модели цивилизации, просуществовавшей с отдельными изменениями до наших дней", - отметил Патрушев. В рамках этой модели узкая группа государств выстроила пирамиду, утвердившись на ее вершине и наделив себя исключительными полномочиями, выкачивая с нижних ярусов ресурсы - материальные, финансовые, интеллектуальные, людские, добавил секретарь СБ РФ. "По сути, мы имеем дело с многоуровневой паразитической надстройкой глобального масштаба", - пояснил Патрушев.Сегодня на смену ост-индским компаниям и колониальным администрациям пришли транснациональные корпорации, ресурсы которых превышают потенциал большинства государств мира, отметил он. Политику в странах Запада формируют не избранные гражданами органы власти, а все тот же крупный капитал, добавил Патрушев.По словам Патрушева, "американские оружейные концерны давно чувствуют себя хозяевами Пентагона", а их "коллеги" из информационных гигантов вроде Google, запрещенной в РФ за экстремизм Meta, Apple, Microsoft и Amazon "даже не пытаются скрывать использование в собственных целях технологий по сбору личных данных и социального контроля по всему миру".Ради глобального господства Запад использует прямое военное воздействие, угрозы применения силы, "приватизацию" элит, "цветные революции", поощряет терроризм и экстремизм, напомнил секретарь Совбеза. Главной причиной современных миграционных кризисов также стали спровоцированные западниками конфликты и их многовековая хищническая политика по отношению к государствам Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, указал Патрушев.Прямым инструментом продвижения влияния атлантистов Патрушев назвал и международный терроризм. "Практически все современные крупные террористические группировки созданы, снабжаются и финансируются западными спецслужбами, выполняющими решения политического руководства своих стран", - отметил секретарь СБ РФ.Слабеющие паразитыНо центр экономической активности сместился с глобального Запада в страны, которые до сих пор было принято называть развивающимися - по объему производимой продукции, масштабам инвестиций, темпам технологического прогресса и росту качества жизни населения они уже превзошли и США, и Европу, отметил Патрушев. "Неудивительно, что в начале XXI века, когда ресурсы стало добывать существенно труднее, американские, английские и европейские глобалисты оказались в сложной ситуации, пирамида паразитизма зашаталась. В разных регионах мира возникли очаги борьбы за свободу. Независимые государства перестали мириться с системным грабежом", - написал секретарь СБ РФ. На планете сформировались центры силы, которые более не желают подчиняться гегемонии англосаксов, добавил Патрушев: "Значительная часть Евразии, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Африка, арабский мир — все это полюса будущего миропорядка". "На фоне жесткого противостояния России с коллективным Западом, "горячей" фазой которого стала спецоперация на Украине, процесс его формирования существенно ускорился. Убедительное подтверждение этому— отказ большинства государств мира присоединяться к антироссийским санкциям", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

https://ria.ru/20230911/lavrov-1895610180.html

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африка

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Влада Копылова

николай патрушев, россия, сша, латинская америка, африка