https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896465704.html

США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ

США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023

США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия, даты его развертывания... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:33

2023-09-15T10:33

2023-09-15T10:33

в мире

сша

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия, даты его развертывания корректируются, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Нередки случаи, когда даты развертывания корректируются в зависимости от событий в реальном времени. Мы продолжаем энергично проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большой дальности. Наша цель - ввести систему в эксплуатацию как можно скорее после успешного тестирования. Это главный приоритет модернизации для армии и министерства обороны", - приводит агентство заявление армии США, сделанное для Блумберг. Отмечается, что в июне министр армии США Кристин Вормут заявила, что США "усердно работают" над испытанием гиперзвукового оружия для того, чтобы ввести в действие первую его батарею к 30 сентября. В сообщении агентства подчеркивается, что Пентагон уже второй год подряд пропускает намеченную дату размещения своего первого оперативного гиперзвукового оружия. В марте глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявлял, что США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности.

https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895671861.html

сша

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша