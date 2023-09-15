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США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
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10:33 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/oruzhie-1896465704.html
США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ
США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2023
США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия, даты его развертывания... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:33
2023-09-15T10:33
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия, даты его развертывания корректируются, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Нередки случаи, когда даты развертывания корректируются в зависимости от событий в реальном времени. Мы продолжаем энергично проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большой дальности. Наша цель - ввести систему в эксплуатацию как можно скорее после успешного тестирования. Это главный приоритет модернизации для армии и министерства обороны", - приводит агентство заявление армии США, сделанное для Блумберг. Отмечается, что в июне министр армии США Кристин Вормут заявила, что США "усердно работают" над испытанием гиперзвукового оружия для того, чтобы ввести в действие первую его батарею к 30 сентября. В сообщении агентства подчеркивается, что Пентагон уже второй год подряд пропускает намеченную дату размещения своего первого оперативного гиперзвукового оружия. В марте глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявлял, что США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности.
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США провалили дедлайн по развертыванию гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Блумберг: США не достигнут цели по развертыванию гиперзвукового оружия

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Армия США признала, что в течение сентября не достигнет поставленной четыре года назад цели по развертыванию гиперзвукового оружия, даты его развертывания корректируются, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Нередки случаи, когда даты развертывания корректируются в зависимости от событий в реальном времени. Мы продолжаем энергично проводить испытания и развертывание гиперзвукового оружия большой дальности. Наша цель - ввести систему в эксплуатацию как можно скорее после успешного тестирования. Это главный приоритет модернизации для армии и министерства обороны", - приводит агентство заявление армии США, сделанное для Блумберг.
Отмечается, что в июне министр армии США Кристин Вормут заявила, что США "усердно работают" над испытанием гиперзвукового оружия для того, чтобы ввести в действие первую его батарею к 30 сентября.
В сообщении агентства подчеркивается, что Пентагон уже второй год подряд пропускает намеченную дату размещения своего первого оперативного гиперзвукового оружия.
В марте глава стратегического командования США генерал Энтони Коттон заявлял, что США к концу года развернут первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности.
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