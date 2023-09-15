https://ria.ru/20230915/obstrel-1896431506.html

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2023

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:40

2023-09-15T00:40

2023-09-15T00:40

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление - из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском направлении был произведен один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 224 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Донецке и Веселом. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 57 обстрелов.

https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, в мире