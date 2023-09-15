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Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/obstrel-1896431506.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.09.2023
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:40
2023-09-15T00:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление - из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском направлении был произведен один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 224 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Донецке и Веселом. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 57 обстрелов.
https://ria.ru/20230914/obstrely-1896392516.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 224 боеприпаса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 224 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В частности, на донецком направлении украинские войска совершили обстрелы из артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. По данным ведомства, горловское направление украинские войска обстреливали из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, а ясиноватское направление - из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском направлении был произведен один обстрел из артиллерии 155 миллиметров.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 224 единицы различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Донецке и Веселом. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 57 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраинаВ мире
 
 
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