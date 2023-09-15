Рейтинг@Mail.ru
СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 15.09.2023 (обновлено: 01:45 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html
СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга
СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга
Иностранные наемники в рядах украинской армии могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:01
2023-09-15T01:45
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
киев
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_bff8578252440399f120ea68591a0ac5.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинской армии могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, сообщает издание Telegraph. Как говорится в статье, украинская полиция ищет тело британского наемника Дэниела Берка — бывшего парашютиста, вступившего в ВСУ в прошлом году. Он пропал в конце августа. Также упоминается еще один британский наемник — Джордан Чедвик, чье тело нашли в конце июня."Товарищи (в рядах ВСУ) опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами", - пишет газета.Как отметило издание, в случае с Берком полиция рассматривает версию о споре по поводу денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком появлялись сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии "посвящения", которая пошла не так, как надо.Украинские следователи не комментировали публично ни один из случаев, так же как и посольство Великобритании в Киеве.Многие наемники жалуются, что отбора на службу в украинской армии фактически нет, что позволяет попасть в ее ряды "злоумышленникам", подчеркивают в статье."Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем", - приводит Telegraph слова одного из иностранных наемников.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895724151.html
https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html
украина
великобритания
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801335683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ea6db492dfc6c045497c9a3916fe334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга

Telegraph: иностранные наемники ВСУ начали убивать друг друга

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинской армии могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, сообщает издание Telegraph.
Как говорится в статье, украинская полиция ищет тело британского наемника Дэниела Берка — бывшего парашютиста, вступившего в ВСУ в прошлом году. Он пропал в конце августа. Также упоминается еще один британский наемник — Джордан Чедвик, чье тело нашли в конце июня.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Марочко рассказал об иностранных наемниках под Купянском
12 сентября, 07:33
«
"Товарищи (в рядах ВСУ) опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами", - пишет газета.
Как отметило издание, в случае с Берком полиция рассматривает версию о споре по поводу денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком появлялись сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии "посвящения", которая пошла не так, как надо.
Украинские следователи не комментировали публично ни один из случаев, так же как и посольство Великобритании в Киеве.
Многие наемники жалуются, что отбора на службу в украинской армии фактически нет, что позволяет попасть в ее ряды "злоумышленникам", подчеркивают в статье.
"Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем", - приводит Telegraph слова одного из иностранных наемников.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
7 сентября, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала