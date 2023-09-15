https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга

СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: наемники в рядах ВСУ могут убивать друг друга

Иностранные наемники в рядах украинской армии могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, сообщает издание Telegraph. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T01:01

2023-09-15T01:01

2023-09-15T01:45

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Иностранные наемники в рядах украинской армии могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов, сообщает издание Telegraph. Как говорится в статье, украинская полиция ищет тело британского наемника Дэниела Берка — бывшего парашютиста, вступившего в ВСУ в прошлом году. Он пропал в конце августа. Также упоминается еще один британский наемник — Джордан Чедвик, чье тело нашли в конце июня."Товарищи (в рядах ВСУ) опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами", - пишет газета.Как отметило издание, в случае с Берком полиция рассматривает версию о споре по поводу денег и транспортных средств. В случае с Чедвиком появлялись сообщения о том, что он был убит либо во время мелкой ссоры либо во время воинской церемонии "посвящения", которая пошла не так, как надо.Украинские следователи не комментировали публично ни один из случаев, так же как и посольство Великобритании в Киеве.Многие наемники жалуются, что отбора на службу в украинской армии фактически нет, что позволяет попасть в ее ряды "злоумышленникам", подчеркивают в статье."Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем", - приводит Telegraph слова одного из иностранных наемников.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895724151.html

https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html

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украина, великобритания, киев, вооруженные силы украины, в мире