https://ria.ru/20230915/nabiullina-1896562732.html

В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений

В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений - РИА Новости, 15.09.2023

В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений

Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, это грозит "снежным комом" в этой сфере, заявила глава Банка России... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:40

2023-09-15T15:40

2023-09-15T15:40

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, это грозит "снежным комом" в этой сфере, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Административные ограничения, если они действенны, то они обычно действенны только в течение какого-то ограниченного времени. Чем дольше они действуют, тем менее они эффективны. Мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей", - сказала она. "Эти цепочки позволяют обходить ограничения, но при этом эти ограничения могут создавать трудности, препятствия для внешнеэкономической деятельности, для покупки товаров, услуг, компонентов. Мы видим эту тенденцию", - добавила глава регулятора. "Если мы будем каждый раз пытаться перекрывать эти лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать, как "снежный ком". Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь - и так до бесконечности", - заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896539034.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)