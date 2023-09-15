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В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений - РИА Новости, 15.09.2023
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15:40 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/nabiullina-1896562732.html
В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений
В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений - РИА Новости, 15.09.2023
В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений
Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, это грозит "снежным комом" в этой сфере, заявила глава Банка России... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:40
2023-09-15T15:40
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, это грозит "снежным комом" в этой сфере, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Административные ограничения, если они действенны, то они обычно действенны только в течение какого-то ограниченного времени. Чем дольше они действуют, тем менее они эффективны. Мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей", - сказала она. "Эти цепочки позволяют обходить ограничения, но при этом эти ограничения могут создавать трудности, препятствия для внешнеэкономической деятельности, для покупки товаров, услуг, компонентов. Мы видим эту тенденцию", - добавила глава регулятора. "Если мы будем каждый раз пытаться перекрывать эти лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать, как "снежный ком". Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь - и так до бесконечности", - заключила Набиуллина.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ рассказали о рисках продолжительных валютных ограничений

Набиуллина: долгие валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Продолжительные административные валютные ограничения приводят к созданию путей их обхода, это грозит "снежным комом" в этой сфере, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Административные ограничения, если они действенны, то они обычно действенны только в течение какого-то ограниченного времени. Чем дольше они действуют, тем менее они эффективны. Мы живем в ситуации, когда компании вынуждены выстраивать сложные цепочки внешнеэкономической деятельности и платежей", - сказала она.
"Эти цепочки позволяют обходить ограничения, но при этом эти ограничения могут создавать трудности, препятствия для внешнеэкономической деятельности, для покупки товаров, услуг, компонентов. Мы видим эту тенденцию", - добавила глава регулятора.
"Если мы будем каждый раз пытаться перекрывать эти лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать, как "снежный ком". Мы будем закрывать что-то, бизнес найдет новую брешь - и так до бесконечности", - заключила Набиуллина.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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