Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон
Додон: власти Молдавии готовы пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон.
"С этим правительством риски очень велики, им нечего терять, они готовы сжечь страну, чтобы остаться у руля. Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти", - заявил Додон на брифинге, комментируя риски военной угрозы для Молдавии. При этом он подчеркнул, что жителям республики не стоит опасаться военных угроз до тех пор, пока страна остается независимым и нейтральным государством.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.