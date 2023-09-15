https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html

Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон

Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон - РИА Новости, 15.09.2023

Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон

Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:12

2023-09-15T13:12

2023-09-15T13:12

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон. "С этим правительством риски очень велики, им нечего терять, они готовы сжечь страну, чтобы остаться у руля. Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти", - заявил Додон на брифинге, комментируя риски военной угрозы для Молдавии. При этом он подчеркнул, что жителям республики не стоит опасаться военных угроз до тех пор, пока страна остается независимым и нейтральным государством. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду