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Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон - РИА Новости, 15.09.2023
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13:12 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/moldaviya-1896512675.html
Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон
Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон
Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:12
2023-09-15T13:12
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон. "С этим правительством риски очень велики, им нечего терять, они готовы сжечь страну, чтобы остаться у руля. Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти", - заявил Додон на брифинге, комментируя риски военной угрозы для Молдавии. При этом он подчеркнул, что жителям республики не стоит опасаться военных угроз до тех пор, пока страна остается независимым и нейтральным государством. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Власти Молдавии готовы сжечь страну, лишь бы удержаться, заявил Додон

Додон: власти Молдавии готовы пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен - РИА Новости. Действующее руководство Молдавии готово пойти на самые отчаянные шаги, чтобы удержаться у власти, в том числе допустить военные действия, считает экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон.
"С этим правительством риски очень велики, им нечего терять, они готовы сжечь страну, чтобы остаться у руля. Думаю, что Майя Санду и ее команда понимают, что они проиграют все последующие выборы. И эти люди готовы поджечь дом, начать любую войну, чтобы остаться у власти", - заявил Додон на брифинге, комментируя риски военной угрозы для Молдавии. При этом он подчеркнул, что жителям республики не стоит опасаться военных угроз до тех пор, пока страна остается независимым и нейтральным государством.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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