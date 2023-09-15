https://ria.ru/20230915/medsestra-1896616877.html

СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор

СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор

Осужденная на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых британская медсестра Люси Летби подала официальную апелляцию... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:35

2023-09-15T19:35

2023-09-15T19:35

в мире

честер

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Осужденная на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых британская медсестра Люси Летби подала официальную апелляцию на приговор, сообщил телеканал Sky News. "Люси Летби... подала официальную апелляцию на свой приговор", - говорится в сообщении. В августе суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источники, Летби может быть виновной в причинении вреда еще 30 младенцам.

https://ria.ru/20230824/kampaniya-1891875409.html

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