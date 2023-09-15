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СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор - РИА Новости, 15.09.2023
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19:35 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/medsestra-1896616877.html
СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор
СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор
Осужденная на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых британская медсестра Люси Летби подала официальную апелляцию... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:35
2023-09-15T19:35
в мире
честер
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Осужденная на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых британская медсестра Люси Летби подала официальную апелляцию на приговор, сообщил телеканал Sky News. "Люси Летби... подала официальную апелляцию на свой приговор", - говорится в сообщении. В августе суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источники, Летби может быть виновной в причинении вреда еще 30 младенцам.
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в мире, честер
В мире, Честер
СМИ: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор

Sky News: убивавшая младенцев британская медсестра подала апелляцию на приговор

© Фото : Cheshire ConstabularyЛюси Летби
Люси Летби - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Cheshire Constabulary
Люси Летби. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Осужденная на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых британская медсестра Люси Летби подала официальную апелляцию на приговор, сообщил телеканал Sky News.
«
"Люси Летби... подала официальную апелляцию на свой приговор", - говорится в сообщении.
В августе суд признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести во время работы в неонатальном отделении больницы в британском Честере с июня 2015 по июнь 2016 года. Как сообщала газета Guardian со ссылкой на источники, Летби может быть виновной в причинении вреда еще 30 младенцам.
СМИ возле больницы графини Честер, где работала медсестра Люси Летби - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
24 августа, 03:31
 
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