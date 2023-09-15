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МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС - РИА Новости, 15.09.2023
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20:15 15.09.2023 (обновлено: 20:16 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/magate-1896623692.html
МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС
МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС - РИА Новости, 15.09.2023
МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС
Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе, сообщила организация на своем сайте. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:15
2023-09-15T20:16
в мире
хмельницкая область
магатэ
чернобыльская аэс
ровенская аэс
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе, сообщила организация на своем сайте. "Ротация экспертов МАГАТЭ была успешно проведена на Чернобыльском объекте ранее на этой неделе", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что за прошлую неделю на Чернобыльской АЭС не было зафиксировано никаких проблем с ядерной или общей безопасностью. На прошлой неделе агентство сообщало о ротации экспертов на АЭС в Хмельницкой области, а также на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. О ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщалось в конце августа.
https://ria.ru/20230909/vzryvy-1895192055.html
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в мире, хмельницкая область, магатэ, чернобыльская аэс, ровенская аэс
В мире, Хмельницкая область, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Ровенская АЭС
МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС

МАГАТЭ: ротация экспертов успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе, сообщила организация на своем сайте.
"Ротация экспертов МАГАТЭ была успешно проведена на Чернобыльском объекте ранее на этой неделе", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
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Отмечается, что за прошлую неделю на Чернобыльской АЭС не было зафиксировано никаких проблем с ядерной или общей безопасностью.
На прошлой неделе агентство сообщало о ротации экспертов на АЭС в Хмельницкой области, а также на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. О ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщалось в конце августа.
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В миреХмельницкая областьМАГАТЭЧернобыльская АЭСРовенская АЭС
 
 
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