https://ria.ru/20230915/magate-1896623692.html

МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС

МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС - РИА Новости, 15.09.2023

МАГАТЭ сообщило об успешной ротации экспертов на ЧАЭС

Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе, сообщила организация на своем сайте. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:15

2023-09-15T20:15

2023-09-15T20:16

в мире

хмельницкая область

магатэ

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) успешно прошла на Чернобыльской АЭС на этой неделе, сообщила организация на своем сайте. "Ротация экспертов МАГАТЭ была успешно проведена на Чернобыльском объекте ранее на этой неделе", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Отмечается, что за прошлую неделю на Чернобыльской АЭС не было зафиксировано никаких проблем с ядерной или общей безопасностью. На прошлой неделе агентство сообщало о ротации экспертов на АЭС в Хмельницкой области, а также на Южно-Украинской и Ровенской АЭС. О ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС сообщалось в конце августа.

https://ria.ru/20230909/vzryvy-1895192055.html

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в мире, хмельницкая область, магатэ, чернобыльская аэс, ровенская аэс