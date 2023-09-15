https://ria.ru/20230915/liviya-1896592229.html

Российский самолет доставил гуманитарную помощь в Ливию

Российский самолет доставил гуманитарную помощь в Ливию - РИА Новости, 15.09.2023

Российский самолет доставил гуманитарную помощь в Ливию

Российский самолет доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщил РИА Новости информированный источник в Бенгази. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:18

2023-09-15T17:18

2023-09-15T17:18

в мире

ливия

дерна (муниципалитет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

красный полумесяц

ил-76

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ТУНИС, 15 сен - РИА Новости. Российский самолет доставил гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Ливию, сообщил РИА Новости информированный источник в Бенгази. "Самолет из России сегодня рано утром доставил гуманитарную помощь в Бенгази", - сказал источник. Ранее посол России в Ливии Айдар Аганин заявил РИА Новости, что РФ направит несколько самолетов с помощью пострадавшим от наводнения районам северо-востока Ливии. Они доставят в Бенгази группы спасателей и медиков, а также необходимое оборудование, одеяла, палатки и другие вещи. МЧС РФ в пятницу сообщало, что транспортный самолёт Ил-76 вылетел в Ливию с грузом гуманитарной помощи от ведомства, прилететь он должен вечером. Как сообщали ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час. По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие в результате наводнения.

https://ria.ru/20230912/liviya-1895812635.html

https://ria.ru/20230915/liviya-1896572337.html

ливия

дерна (муниципалитет)

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливия, дерна (муниципалитет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красный полумесяц, ил-76